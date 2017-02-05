الفنان محمد صبحي يكشف سر الهجوم الإسرائيلي عليه

سمر العشري

الفنان الكبير محمد صبحي شخصية عظيمة وكبيرة ، أعماله كلها هادفة وتقدم مغزي ، وبعد مرور أكثر من 15 عاماً علي الهجوم الإسرائيلي علي الفنان المصري محمد صبحي منذ إذلعة مسلسلة الدرامي "فارس بلا جواد" والذي يمثل بوابة نضال جديدة ضد الكيان الصهيونى وما يقوم به من انتهاكات ضد العرب .

فقد قرر الفنان محمد صبحي الرد علي الصحف الإسرائيلية ، كما فسر السبب وراء الهجوم من الصحف الإسرائيلية ، وقد قام صبحي بالرد علي الصفحة الرسمية علي موقع "فيس بوك" قائلاً : " ان الموساد الإسرائيلي بعث الية برسالة " إذا شاهد العالم فارس بلا جواد فلن يشاهد محمد صبحي بعد الآن " ورد عليه محمد صبحي .

كثيرون ما فسروا ما كتب بالتصفية الجسدية لكن وقتها فهمت مغزي الجملة اي ليست محاربتي انا كشخصية بل محاربة أعمالي وبالفعل كان المسلسل يذاع 2 صباحاً وباقي اعمالي كانت تذاع في اوقات اخري مختلفة حتي لا يستطيع المشاهد ان يشاهدها لكن قولتها وقتها ان تصريحاتهم وكافة مقالاتهم وسام وشرف علي صدري وسأظل قومي وعروبي مؤمن اننا وطن عربي كبير وليس شرق اوسط لان هذا التعبير يبرر وجود كيان سرطاني دخيل علي امتنا وهي اسرائيل وسأكررها كلما حييت اننا وطن عربي كبير ليس به كيان سرطاني .

شبكةعيونالإخبارية

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