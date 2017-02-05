أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. اخبار النجوم

الفنان محمد صبحي يكشف سر الهجوم الإسرائيلي عليه

Google+ Print
الفنان محمد صبحي يكشف سر الهجوم الإسرائيلي عليه الفنان محمد صبحي يكشف سر الهجوم الإسرائيلي عليه

الفنان الكبير محمد صبحي شخصية عظيمة وكبيرة ، أعماله كلها هادفة وتقدم مغزي ، وبعد مرور أكثر من 15 عاماً علي الهجوم الإسرائيلي علي الفنان المصري محمد صبحي منذ إذلعة مسلسلة الدرامي "فارس بلا جواد" والذي يمثل بوابة نضال جديدة ضد الكيان الصهيونى وما يقوم به من انتهاكات ضد العرب .

فقد قرر الفنان محمد صبحي الرد علي الصحف الإسرائيلية ، كما فسر السبب وراء الهجوم من الصحف الإسرائيلية ، وقد قام صبحي بالرد علي الصفحة الرسمية علي موقع "فيس بوك" قائلاً : " ان الموساد الإسرائيلي بعث الية برسالة " إذا شاهد العالم فارس بلا جواد فلن يشاهد محمد صبحي بعد الآن " ورد عليه محمد صبحي .

كثيرون ما فسروا ما كتب بالتصفية الجسدية لكن وقتها فهمت مغزي الجملة اي ليست محاربتي انا كشخصية بل محاربة أعمالي وبالفعل كان المسلسل يذاع 2 صباحاً وباقي اعمالي كانت تذاع في اوقات اخري مختلفة حتي لا يستطيع المشاهد ان يشاهدها لكن قولتها وقتها ان تصريحاتهم وكافة مقالاتهم وسام وشرف علي صدري وسأظل قومي وعروبي مؤمن اننا وطن عربي كبير وليس شرق اوسط لان هذا التعبير يبرر وجود كيان سرطاني دخيل علي امتنا وهي اسرائيل وسأكررها كلما حييت اننا وطن عربي كبير ليس به كيان سرطاني .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار