بالفيديو || للمرة الثانية عمرو دياب "يقصف جبهة" شيرين

سمر العشري

ظهر النجم المصري الكبير عمرو دياب في أحد حفلاته في مدينة دبي، ويبدوا أنه لم يغفر ما قامت به النجمة شيرين عبدالوهاب وحديثها عنه خلال فرح عمرو يوسف وكندة علوش، وذلك عندما قام بتقديم أغنية "ليلي نهاري" الشهيرة له، وأثناء تصفيق الجماهير قال إن هذا التصفيق أكبر من تاريخ بعض النجوم، وهنا إشارة للنجمة شيرين.

وقد إستقبلت الجماهير الغفيرة التي كانت تحضر الحفلة تلك التصريحات التي أطلقها عمرو دياب بسعادة كبيرة، وقد إعتبر البعض هذه التصريحات بمثابة "قصف جبهة" من الهضبة للنجمة شيرين عبدالوهاب، وخير رد منه عليها بعد ما أطلقته من تصريحات خلال حفل الزفاف، حيث قال أن زمانه قد مر ولم يعد له وجود .

والجدير بالذكر ان هذا ليس الرد الأول من الهضبة عمرو دياب علي تصريحات شيرين عبدالوهاب، حيث قام في وقت سابق بنشر فيديو له من صالة الجيم وهو يقوم بتأدية بعض التمرينات القوية جداً والصعبة، كأنه شاب في العشرين من العمر، وهو خير رد علي التصريحات التي أطلقتها في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش .

شبكةعيونالإخبارية

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