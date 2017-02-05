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المتهم بذبح بائع خمور في الإسكندرية || لو أتيحت لي الفرصة لذبحت جميع بائعي الخمور

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المتهم بذبح بائع خمور في الإسكندرية || لو أتيحت لي الفرصة لذبحت جميع بائعي الخمور المتهم بذبح بائع خمور في الإسكندرية || لو أتيحت لي الفرصة لذبحت جميع بائعي الخمور

فجر المتهم في قضية ذبح بائع الخمور الشهييرة في محافظة الإسكندرية والذي يدعي "عادل أبوالنور" مفاجأة كبيرة جداً أثناء محاكمتة اليوم، حيث إعترف بواقعة ذبح الشخص الذي يبيع الإسكندرية، كما أكد أنه غير نادم علي هذا التصرف، وإنما لو أتيحت له الفرصة سوف يقوم بقتل وذبح كل من يبيع الخمور.

وكانت قوات الأمن قد إستطاعت إلقاء القبض علي هذا الشخص والذي يبلغ من العمر 50 عاماً، بتهمة قتل شخص يدعي "يوسف لمعي" عن طريق ذبحه أمام محل عمله، وقال أنه قام بهذا التصرف لأن المقتول يقوم ببيع الخمور، وهو ما يرفضه “عادل” ويري الحل في أنه يقوم بذبح هذا الشخص بنفسه لكي يمنعة من هذا العمل.

 

وقد قام المتهم "عادل أبوالنور سليمان" بتقديم طلب إلي هيئة المحكمة لكي لا يتم تعيين محامي له، فهو يري أنه يوجد أي فائدة من وجود محامي له، لأنه يعترف بذبحه هذا الشخص كما أثبتت التحقيقات، وهو غير نادم بالمره علي هذا التصرف الوحشي الذي قام به.

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رئيس قسم الأخبار