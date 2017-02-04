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الكويت تمنع مواطني خمس دول إسلامية من دخول أراضيها

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الكويت تمنع مواطني خمس دول إسلامية من دخول أراضيها الكويت تمنع مواطني خمس دول إسلامية من دخول أراضيها

بعد قيام الرئيس الامريكي الجديد (دونالد ) بإصدار قرار رئاسي بحظر مواطني سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن يتوقع أحد أن يتم تطبيق هذا القرار الظالم بهذه السرعة الفائقة، ولم يكن يتخيل أحد أن تقوم دولة عربية مسلمة بإصدار قرار مثل هذا القرار الظالم لكثير من الدول، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وذلك بعد تناقل أخبار على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأخبار العالمية تؤكد قيام الكويت بإصدار قرار بمنع رعايا خمس دول مسلمة من دخول أراضيها.

حيث زعمت صحيفة (الإيكونوميك تايمز) الهندية في تقرير لها أمس، أن دولة الكويت قد أصدرت قرار بمنع رعايا خمس دول مسلمة من دخول أراضيها ومنعت نهائيا إعطاء أى تأشيرة دخول لمواطني هذه الدول لها على غرار قرار الرئيس الأمريكي ترامب، وهذه الدول هي (العراق وسوريا وإيران وأفغانستان وباكستان).

كما اكدت الصحيفة أن الكويت هى الدولة العربية الوحيدة التي منعت دخول السوريين إلى أراضيها قبل قرار ترامب، وذلك في عام 2011، كما أكدت الصحيفة أن الكويت أصدرت هذا القرار المفاجئ لأنها لا تريد أن تكون في ورطة بسبب التوترات التي تصاعدت في الفترة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، كما أعلنت هذه الصحيفة الهندية أن ترامب أعرب عن سعادته البالغة بهذا القرار من دولة الكويت واعتبره تطبيعا للعلاقات الكويتية الأمريكية.

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رئيس قسم الأخبار

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