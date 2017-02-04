الكويت تمنع مواطني خمس دول إسلامية من دخول أراضيها

حيث زعمت صحيفة (الإيكونوميك تايمز) الهندية في تقرير لها أمس، أن دولة الكويت قد أصدرت قرار بمنع رعايا خمس دول مسلمة من دخول أراضيها ومنعت نهائيا إعطاء أى تأشيرة دخول لمواطني هذه الدول لها على غرار قرار الرئيس الأمريكي ترامب، وهذه الدول هي (العراق وسوريا وإيران وأفغانستان وباكستان).

كما اكدت الصحيفة أن الكويت هى الدولة العربية الوحيدة التي منعت دخول السوريين إلى أراضيها قبل قرار ترامب، وذلك في عام 2011، كما أكدت الصحيفة أن الكويت أصدرت هذا القرار المفاجئ لأنها لا تريد أن تكون في ورطة بسبب التوترات التي تصاعدت في الفترة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، كما أعلنت هذه الصحيفة الهندية أن ترامب أعرب عن سعادته البالغة بهذا القرار من دولة الكويت واعتبره تطبيعا للعلاقات الكويتية الأمريكية.