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تعرف علي أسعار تذاكر السفر للجابون لحضور نهائي أمم أفريقيا

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تعرف علي أسعار تذاكر السفر للجابون لحضور نهائي أمم أفريقيا تعرف علي أسعار تذاكر السفر للجابون لحضور نهائي أمم أفريقيا

أكدت مصادر تابعة لقطاع الطيران المدني أن جميع شركات السياحة بدأت يوم الخميس الماضي، طرح جميع تذاكر السفر إلي الجابون وذلك من أجل حضور نهائي كأس أمم أفريقيا بين والكاميرون، وذلك يوم الأحد المقبل مقابل مبلغ 15 ألف جنيه لسعر التذكرة الواحدة. 

كما أضافت شركات السياحة داخل مصر وأكدت أن هذه الأسعار تشمل مبلغ 211 دولار ذلك ثمن ضريبة المغادرة، ذلك خلاف عن سعر تذاكر الطيران الأساسية وسعر تذاكر دخول الملعب وأيضا الانتقالات الداخلية كما أنه هناك وجبة. 

وأكدت مصادر تابعة لقطاع الطيران المدني أنه هناك إقبال كبير علي شراء تذاكر الطيران للذهاب إلي نهائي أمم أفريقيا مما أدعي شركة مصر للطيران تقوم بتوفير طائرة رابعة بعد تحديدها ثلاث طائرات فقط لهذه الرحلة، وذلك ما دفع شركات السياحة لقيامهم برفع سعر تذاكر السفر لأمم أفريقيا بدلا من مبلغ 15 ألف جنيه إلي مبلغ 20 ألف جنيه وذلك بإضافة 500 جنيه أخري فرق المبلغ كخدمات وذلك ابتداء من مساء يوم الخميس الماضي، حتي الآن يتدافع الناس لشراء تذاكر الطيران من أجل الذهاب لتشجيع منتخب مصر.

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