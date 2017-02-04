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حيلة تساعد على تصغير الأنف تعرفي عليها

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حيلة تساعد على تصغير الأنف تعرفي عليها حيلة تساعد على تصغير الأنف تعرفي عليها

أكثر ما تهتم به المرأة هو الوجه للحصول على إطلاله مميزة له، ولذلك فإن كثيرًا من الفتيات يرغبن في الحصول على أنف صغيرة وجميلة، فإذا كنتي تعاني من الأنف الكبيرة، وعدم قدرتك على تصغير الأنف بالطرق الجراحية نظرًا لتكلفتها العالية، فيمكنك الآن تصغير الأنف بطريقة بسيطة جدًا، ودون الشعور بالألم والمعاناة، وذلك فقط باستخدام بعض من أدوات الماكياج التجميلية، والتي منها فرشاة المكياج، والبودرة الحرة، وبعض من أدوات التجميل مثل كريم الأساس، وواحد منهم بلون فاتح للبشرة بدرجة واحدة على الأقل، وواحد بدرجة أغمق من درجة البشرة.

خطوات تصغير الأنف بحيلة بسيطة من الماكياج:

1- أولًا قومي بوضع كريم الأساس الفاتح عن لون البشرة بدرجة أو درجتين في نصف الأنف، وذلك على هيئة علامة التعجب، ولكن يجب أن يكون هذا النوع من المستحضر ليس به أي لمعة.

2- قومي بوضع كريم الأساس الغامق عن لون بشرتك بدرجة أو درجتين، وذلك على الأنف وبصورة عمودية على الأطراف الخاصة بالأنف، ثم اعملي على دمج الكريمات التي على الأنف مع بعضها بأصابعك، حتى تحصلين على بشرة متجانسة من الألوان المناسبة مع البشرة.

3- قومي بتثبيت البودرة الحرة على زوايا الأنف، وذلك باستخدام الفرشاة، وبعدها ستلاحظين الفرق فورًا على الوجه، وهو صغر حجم الأنف كما ترغبين به، وبمظهر جذاب.

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رئيس قسم الأخبار