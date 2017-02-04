أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

وصفة طبيعية تحصلين منها على بياض بشرة الوجة كبياض الثلج

Google+ Print
وصفة طبيعية تحصلين منها على بياض بشرة الوجة كبياض الثلج وصفة طبيعية تحصلين منها على بياض بشرة الوجة كبياض الثلج

تعاني الكثيرمن السيدات، والفتيات من البشرة الداكنة، وترغب في الحصول على بشرة ذات بياض ناصع، وبالتالي يلجأن إلى السعي وراء المستحضرات التجميلية، أو من خلال إجراء العمليات الجراحية الخاصة بالتجميل، والتي تعد من العمليات المكلفة كثيرًا، واليوم سوف نقدم لك طريقة لتحضير صابون في المنزل يعمل على تبييض بشرة الوجه، وذلك عن طريق استخدام بعض المكونات البسيطة، بالإضافة إلى أنها مفيدة في إزالة القشر الميت من البشرة، وتجديد الخلايا الجلدية، كما أنها تمنح بشرتك الترطيب اللازم.

مكونات تحضير الوصفة الطبيعية :

  • ملعقتان كبيرتان من لبن البودرة.
  • ملعقتان كبيرتان من النشا.
  • كوب من البقدونس المفروم.
  • صابون مبشور بدون رائحة.
  • كوب من مياه الورد.
  • ملعقة من العسل.

طريقة تحضير الوصفة الطبيعية :

  • قومي بخلط البقدونس مع العسل ومياه الورد، ومع اللبن، وأضيفي النشا، واضربيهم جيدًا في الخلاط.
  • ضعي هذا الخليط على النار ثم قومي بتقليبه جيدًا
  • ضعي الصابون المبشور عليه واستمري في التقليب.
  • صبي هذا الخليط في قالب، واتركيه يبرد.
  • ضعيه في الثلاجة حتى يجمد وتتكون الصابونة المراد استخدامها.
  • استخدميها مرتان في اليوم، وبعدها ستحصلين على بشرة ناصعة البياض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار