وصفة طبيعية تحصلين منها على بياض بشرة الوجة كبياض الثلج

سمر العشري

تعاني الكثيرمن السيدات، والفتيات من البشرة الداكنة، وترغب في الحصول على بشرة ذات بياض ناصع، وبالتالي يلجأن إلى السعي وراء المستحضرات التجميلية، أو من خلال إجراء العمليات الجراحية الخاصة بالتجميل، والتي تعد من العمليات المكلفة كثيرًا، واليوم سوف نقدم لك طريقة لتحضير صابون في المنزل يعمل على تبييض بشرة الوجه، وذلك عن طريق استخدام بعض المكونات البسيطة، بالإضافة إلى أنها مفيدة في إزالة القشر الميت من البشرة، وتجديد الخلايا الجلدية، كما أنها تمنح بشرتك الترطيب اللازم.

مكونات تحضير الوصفة الطبيعية :

ملعقتان كبيرتان من لبن البودرة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كوب من البقدونس المفروم.

صابون مبشور بدون رائحة.

كوب من مياه الورد.

ملعقة من العسل.

طريقة تحضير الوصفة الطبيعية :

قومي بخلط البقدونس مع العسل ومياه الورد، ومع اللبن، وأضيفي النشا، واضربيهم جيدًا في الخلاط.

ضعي هذا الخليط على النار ثم قومي بتقليبه جيدًا

ضعي الصابون المبشور عليه واستمري في التقليب.

صبي هذا الخليط في قالب، واتركيه يبرد.

ضعيه في الثلاجة حتى يجمد وتتكون الصابونة المراد استخدامها.

استخدميها مرتان في اليوم، وبعدها ستحصلين على بشرة ناصعة البياض.

شبكةعيونالإخبارية

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