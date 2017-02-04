تعرفي على فائدة العسل الأسود على الشعر

سمر العشري

يعد العسل الأسود من الأطعمة الغنية بالحديد والمغنسيوم والكالسيوم، والكثير من العناصر الغذائية المفيدة في علاج الأنيميا أيضًا، وقد اكتشفت الأبحاث العلمية أيضًا أن العسل له فاعلية قوية على الشعر، وليس فقط بقيمته الغذائية، حيث أنه يعمل على ترك الكثير من التغذية على الشعر، وذلك لأن به عنصر النحاس، والتي تعد أمرًا هامًا في نمو الشعر، كما أن به نسبة مضادة للأكسدة، ونسبة من الحديد والتي تساعد الشعر على عدم تعرضه إلى الشيب المبكر.

ويمكن أن يضع العسل على الشعر مباشرة دون تخفيف، وممكن إضافة له بعض الإضافات، واليوم سوف نقدم لكم ماسك فريد من العسل الأسود لاستخدامه في الشعر والذي ستحصلين بعده على نتائج مذهلة على شعرك.

مكونات إعداد ماسك من العسل على الشعر:

1- ربع كوب من اللبن، وملعقتان من الزبادي.

2- ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود.

3- ملعقة من خل التفاح.

4- ثلاث نقاط من زيت الروزماري أو أي زيت طبيعي آخر مثل زيت الزيتون.

طريقة إعداد وصفة ماسك العسل على الشعر:

1- يتم خلط اللبن مع الزبادي ثم إضافة العسل مع الخل مع زيت الروزماري.

2- يتم تدليك الشعر بأكمله، ثم قومي بوضع منشفة دافئة، أو كيس الاستحمام، ولمدة تلت ساعة على الأقل قبل غسله.

3- ثم اغسلي شعرك بالمياه والشامبو بعد ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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