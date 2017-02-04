أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

كيفية القضاء على التجاعيد حول العين بطريقة طبيعية

Google+ Print
كيفية القضاء على التجاعيد حول العين بطريقة طبيعية كيفية القضاء على التجاعيد حول العين بطريقة طبيعية

تعد التجاعيد التي تظهر حول العين من المشاكل التي تؤرق الكثير من الأشخاص، خاصة أنها تؤثر على مظهر العين، وتفقدته المظهر المتألق .

 ولذا اليوم سوف نقدم لك وصفة طبيعية تساعد على التخلص من تلك التجاعيد، وهي وصفة طبيعية من “الأرز”، ويعتبر الأرز من الأطعمة التي استخدمتها الكثير من الشعوب ومنها اليابان ودول أسيا، لدخوله إلى مستحضرات التجميل، لما له من سر جمالي، واحتوائه على الفيتامينات الجيدة للبشرة، والتي تعمل على تجديد الخلايا، وتقضي على مظاهر الشيخوخة، واليوم نقدم لك ماسك من الأرز للتخلص من التجاعيد حول العين، للتخلص منها بفاعلية.

مقادير ماسك الأرز للتخلص من التجاعيد حول العين :

1- أحضري ملعقتان من الأرز كبيرتان.

2- ملعقة واحدة من عسل النحل.

3- ملعقة واحدة من الحليب.

طريقة تحضير ماسك الأرز للتخلص من تجاعيد العين:

1- أولًا قومي بطي الأرز في المياه، حتى ينضج، واتركيه حتى يبرد.

2- ضيفي إليه العسل مع اللبن، واخلطيهم جيدًا.

3- قومي بوضع هذا الماسك على وجهك، وبالأخص على منطقة العين وحولها.

4- اتركي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم قومي بغسل وجهك بالمياه الفاترة.

5- يمكن أن تحتفظي بباقي الكمية، وتوضع في الثلاجة، وكرري الخلطة كل يوم.

6- ستلاحظين بعدها مدى إشراقة وجهك، واختفاء تلك التجاعيد حولها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار