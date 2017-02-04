كيفية القضاء على التجاعيد حول العين بطريقة طبيعية

سمر العشري

تعد التجاعيد التي تظهر حول العين من المشاكل التي تؤرق الكثير من الأشخاص، خاصة أنها تؤثر على مظهر العين، وتفقدته المظهر المتألق .

ولذا اليوم سوف نقدم لك وصفة طبيعية تساعد على التخلص من تلك التجاعيد، وهي وصفة طبيعية من “الأرز”، ويعتبر الأرز من الأطعمة التي استخدمتها الكثير من الشعوب ومنها اليابان ودول أسيا، لدخوله إلى مستحضرات التجميل، لما له من سر جمالي، واحتوائه على الفيتامينات الجيدة للبشرة، والتي تعمل على تجديد الخلايا، وتقضي على مظاهر الشيخوخة، واليوم نقدم لك ماسك من الأرز للتخلص من التجاعيد حول العين، للتخلص منها بفاعلية.

مقادير ماسك الأرز للتخلص من التجاعيد حول العين :

1- أحضري ملعقتان من الأرز كبيرتان.

2- ملعقة واحدة من عسل النحل.

3- ملعقة واحدة من الحليب.

طريقة تحضير ماسك الأرز للتخلص من تجاعيد العين:

1- أولًا قومي بطي الأرز في المياه، حتى ينضج، واتركيه حتى يبرد.

2- ضيفي إليه العسل مع اللبن، واخلطيهم جيدًا.

3- قومي بوضع هذا الماسك على وجهك، وبالأخص على منطقة العين وحولها.

4- اتركي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم قومي بغسل وجهك بالمياه الفاترة.

5- يمكن أن تحتفظي بباقي الكمية، وتوضع في الثلاجة، وكرري الخلطة كل يوم.

6- ستلاحظين بعدها مدى إشراقة وجهك، واختفاء تلك التجاعيد حولها.

شبكةعيونالإخبارية

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