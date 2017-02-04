أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4/2/2017 في بنك مصر وارتفاع سعر اليورو

سمر العشري

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى ١٩٫٧٤٨٣ جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى ١٩٫٩١٣٦ جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت :

العملة بنكنوت تحويل شراء بيع شراء بيع دولار أمريكي 18,35 18.4 18.55 18.6 يورو 19.9635 20.1114 19.973492 20.12148 جنيه إسترليني 23.3322 23.6232 23.343856 23.63502 فرنك سويسري 18.6657 18.8337 18.67506 18.843076 كرون دنماركي 2.6843 2.7041 2.685663 2.705455 دينار كويتي 60.8296 61.0131 60.82725 61.043649 ريال سعودي 4.946 4.9573 4.945813 4.959735 دينار أردني 26.1858 26.2395 26.18474 26.252646 دينار بحريني 49.2042 49.3122 49.202308 49.33687 ريال قطري 5.0945 5.1057 5.094274 5.108206 ريال عماني 48.1843 48.2863 48.182425 48.310433 درهم الإمارات العربية 5.0504 5.0616 5.050169 5.064118 كرون سويدي 2.1189 2.1365 2.119946 2.137587 كرون نرويجي 2.2519 2.2713 2.25305 2.27245 دولار كندي 14.2124 14.3204 14.219487 14.32753 دولار استرالي 14.0572 14.2758 14.064219 14.28294 ين ياباني 16.3638 16.5619 16.371979 16.570156

أسعار العملات في السوق السوداء :

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

شبكةعيونالإخبارية

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