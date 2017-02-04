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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4/2/2017 في بنك مصر وارتفاع سعر اليورو

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4/2/2017 في بنك مصر وارتفاع سعر اليورو أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4/2/2017 في بنك مصر وارتفاع سعر اليورو

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى ١٩٫٧٤٨٣ جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى ١٩٫٩١٣٦ جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر  اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت :

العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 18,35 18.4 18.55 18.6
يورو 19.9635 20.1114 19.973492 20.12148
جنيه إسترليني 23.3322 23.6232 23.343856 23.63502
فرنك سويسري 18.6657 18.8337 18.67506 18.843076
كرون دنماركي 2.6843 2.7041 2.685663 2.705455
دينار كويتي 60.8296 61.0131 60.82725 61.043649
ريال سعودي 4.946 4.9573 4.945813 4.959735
دينار أردني 26.1858 26.2395 26.18474 26.252646
دينار بحريني 49.2042 49.3122 49.202308 49.33687
ريال قطري 5.0945 5.1057 5.094274 5.108206
ريال عماني 48.1843 48.2863 48.182425 48.310433
درهم الإمارات العربية 5.0504 5.0616 5.050169 5.064118
كرون سويدي 2.1189 2.1365 2.119946 2.137587
كرون نرويجي 2.2519 2.2713 2.25305 2.27245
دولار كندي 14.2124 14.3204 14.219487 14.32753
دولار استرالي 14.0572 14.2758 14.064219 14.28294
ين ياباني 16.3638 16.5619 16.371979 16.570156

أسعار العملات في السوق السوداء :

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

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