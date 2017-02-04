انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم السبت 2017/2/4

سمر العشري

تراجعت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم في البنوك الخمسة الرئيسية العاملة في مصر .

سعر للدولار اليوم السبت بالبنوك :

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تمر بها مصر للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء .

شبكةعيونالإخبارية

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