ضعوا القليل من مرهم الـ vicks على فص ثوم وسوف يزيل الألم فى دقائق ويشفى هذه الأمراض

مرهم الـ vicks vaporup، هو المرهم الأكثر انتشاراً فى وصفه لضيق التنفس فهو يعالج أزمات التنفس ويعالج السعال والزكام، وهذا المرهم يتكون من مواد طبيعية وهى زيت الكافور، وزيت البرنتين، والثيمول، وهذه المواد علاج قوي للجهاز التنفسي والأزمات الصدرية.

ولكن زيادة الإستنشاق من هذا المرهم يسبب مشاكل للأشخاص لذلك لابد من عدم استخدامه مباشرة واستنشاقه بكمية كبيرة، حتى لا يتعرض المريض لفشل تنفس حاد، ولكن هنا نقدم وصفات للعلاج بمرهم الفيكس مع فص الثوم، والتى تشفي عدة أمراض وتعالجها بسرعة كبيرة.

العلاج من خلال وضع مرهم vicks vaporup مع فص ثوم:-