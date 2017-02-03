ضعوا القليل من مرهم الـ vicks على فص ثوم وسوف يزيل الألم فى دقائق ويشفى هذه الأمراض

مرهم الـ vicks vaporup، هو المرهم الأكثر انتشاراً فى وصفه لضيق التنفس فهو يعالج أزمات التنفس ويعالج السعال والزكام، وهذا المرهم يتكون من مواد طبيعية وهى زيت الكافور، وزيت البرنتين، والثيمول، وهذه المواد علاج قوي للجهاز التنفسي والأزمات الصدرية.
ولكن زيادة الإستنشاق من هذا المرهم يسبب مشاكل للأشخاص لذلك لابد من عدم استخدامه مباشرة واستنشاقه بكمية كبيرة، حتى لا يتعرض المريض لفشل تنفس حاد، ولكن هنا نقدم وصفات للعلاج بمرهم الفيكس مع فص الثوم، والتى تشفي عدة أمراض وتعالجها بسرعة كبيرة.
العلاج من خلال وضع مرهم vicks vaporup مع فص ثوم:-
- تعالج الصداع وألم الرأس، والتهاب الجيوب الأنفية، عن طريق وضع المرهم على فص ثوم ويتم الإستنشاق منه سوف يزول الألم فوراً.
- وضع مرهم الفيكس على فص الثوم داخل الأذن التى تؤلمك تخلصك من الألم فى ثواني.
- عند الشعور بألم فى المفاصل والعضلات، يتم وضع مرهم الفيكس على فص ثوم ويمرر على مكان الألم وسوف يزول الألم فى دقائق.
- عند التعرض لكدمة قوية يتم وضع مرهم الفيكس على الملح ويدلك به الكدمة سوف تختفي الكدمة فى دقائق .
- يقوم مرهم الفيكس مع فص الثوم بعلاج حب الشباب والبثور، يتم دهن المنطقة المصابة به عدة مرات فى اليوم وسوف يختفي من الوجه.
- عندما تتواجد فى مكان به ذباب وناموس، قم بتمرير فص الثوم والقليل عليه من مرهم الفيكس ولن يقترب منكم الحشرات أبداً.