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الحصول على بشرة صافية ونقية باستخدام مكونات طبيعية من المنزل

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الحصول على بشرة صافية ونقية باستخدام مكونات طبيعية من المنزل الحصول على بشرة صافية ونقية باستخدام مكونات طبيعية من المنزل

مشكلات البشرة عديدة ولعل من اهمها العوامل الجوية والاجهاد بالإضافة الى عدم انتظام فترات النوم  ،الامر الذى يؤدى اسمرار البشرة وعدم نقائها  مما يتطلب البحث عن حلول جذرية لتلك المشكلات واغلب تلك الحلول يكون باستخدام مستحضرات التجميل على الرغم من ارتفاع اسعارها الان ان هناك ايضاً تحذيرات بشأن استخدام مستحضرات التجميل بصفة عامة لما اثبتته الدراسات من خطورة المركبات الكيمائية على الصحة بصفة عامة وذلك على المدى البعيد . 

وفى الاونة الاخيرة بدأ الاتجاه الى استخدام المواد الطبيعية سواء فى الاستخدامات العلاجية او التجميلية وسنتعرف على احدى طرق العناية بالبشرة باستخدام مواد طبيعية من المنزل للحصول على بشرة نقيقة وصافية . 

المكونات :

ملعقة من اللبن المجفف "البودرة"

قطعة واحدة من الجبن المثلثات

الطريقة :

يوضع الحليب المجفف على قطعة الجبن وتخلط جيداً حتى يمتزجا تماما ثم يتم فردها على البشرة وتترك لمدة لا تقل عن ثلاثون دقيقة ثم تشطف بعدها البشرة بالماء البارد وتكرر مرتين كل اسبوع وسيلاحظ نتائجها من المرة الاولى لتطبيقها .

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رئيس قسم الأخبار