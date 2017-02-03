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بالفيديو || منى الشاذلي تعيد نشر مقطع خاص بين أحمد مالك وجميلة عوض وتتسائل عن طبيعة العلاقة بينهما

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بالفيديو || منى الشاذلي تعيد نشر مقطع خاص بين أحمد مالك وجميلة عوض وتتسائل عن طبيعة العلاقة بينهما بالفيديو || منى الشاذلي تعيد نشر مقطع خاص بين أحمد مالك وجميلة عوض وتتسائل عن طبيعة العلاقة بينهما

الفنان احمد مالك الذي ظهر في بداة الامر مع الفنان احمد السقا في فيلم الجزيرة 2 وحقق نجاح باهر كما انه دخل في صدام مع النظام و رجال الداخلية عندما قام بواقعة البلالين المعروفه إعلامين واهان بها رجال الشرطة إلا انه عاد وحقق نجاح منقطع النظير في فيلم هيبتا الذى نال الكثير من الاجاب والمشاهدين وكان لهذا الفيلم ضجة كبيرة بسبب بعض المقاطع التى قامت الشركة المنتجة بنشرها على الحساب الرسمى للفيلم .

وقامة الإعلامية منى الشاذلي في برنامج ” معكم منى الشاذلي ” بإعادة نشر المقطع الخاص بكواليس فيلم هيبتا والذي وظهر احمد مالك وهو يظهر مشاعرة تجار الفنانه الشابه جميلة عوض و اعترف انه يحبها وقامت الشركة المنتجة الخاصة بفيلم هيبتا قامت بنشر المقطع من الكواليس على القناه الرسمية للفيلم على اليو تيوب ومن ثم بعد ابلاغ الفنانه الشابه ” جميلة عوض ” الشركة بحذف الفيديو قامت الشركة بحذف الفيديو مما جعل الجمهور يؤكد على وجود قصة حب جمعت بين الفنان احمد مالك وبينها إلا ان الشركة المنتجه أكدت انها كانت مجرد كواليس وهزار بين ابطال العمل ولا يوجد اى شيئ بينهما .

 

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