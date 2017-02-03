ارتفاع تاريخي غير مسبوق في سعر الريال السعودي وتخطيه الحاجز اليوم الجمعة 3/2/2017

سمر العشري

ارتفاع سعر الريال السعودي الأن حيث تخطي سعر الريال حاجز الخمس جنيهات في تعاملات البنوك اليوم وهو سعر تاريخي لم يحدث من قبل في البنوك، هذا يعتبر تحول جديد في السوق المصرفي المصري، حيث أرتفعت جميع العملات الاجنبية وعلي رأسها الريال امام الجنية المصري في تعاملات اليوم سواء بالبنوك او بالسوق السوداء .

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة :

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك الإسكندرية 4.99 5.00 المصرف المتحد 4.97 5.03 كريدي أجريكول 4.96 5.03 بنك بلوم 4.95 4.97 بنك قناة السويس 4.95 5.03 البنك العربي الأفريقي الدولي 4.94 5.01 بنك مصر إيران للتنمية 4.94 5.13 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.94 4.99 البنك الأهلي المصري 4.93 4.96 بنك مصر 4.93 4.96 البنك الوطني اليوناني 4.92 4.98 بنك فيصل الإسلامي 4.92 4.99 البنك المركزي المصري 4.90 4.94 بنك القاهرة 4.89 4.99 البنك المصري الخليجي 4.88 4.91 بنك البركة 4.85 5.06 البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي 4.76 4.85 التعمير والإسكان 4.20 5.14

شبكةعيونالإخبارية

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