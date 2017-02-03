استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3-2-2017

سمر العشري

يبحث الكثير من المصريين في الفترة الأخير عن أسعار مواد البناء في السوق المصري ، وذلك بسبب حالة التذبذب الكبيرة في الأسعار بسبب إرتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري ، وتعاني سوق مواد البناء في مصر وذلك في الفترة الحالية من حالة عدم إستقرار كبيرة للغاية وذلك بسبب إرتفاع الأسعار بشكل كبير ، مما يهدد سوق العقارات في مصر والتي إشتعلت بسب إرتفاع الأسعار في مصر ، كما أن اسعار الحديد والأسمنت مرتبطة إرتباط كلياً بأسعار الدولار الأمريكي وذلك بسبب إستيراد بعض الخامات من الخارج والتي تستخدم في الحديد والصلب في مصر .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads