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بالفيديو || خناقة على الهواء بالكراسي وأكواب المياه بين داعية و باحث إسلامي

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بالفيديو || خناقة على الهواء بالكراسي وأكواب المياه بين داعية و باحث إسلامي بالفيديو || خناقة على الهواء بالكراسي وأكواب المياه بين داعية و باحث إسلامي

اشتباك على الهواء و خناقة أمام المشاهدين بين الباحث في الجماعات الإسلامية "ياسر فرا ويلة" والداعية السلفي "محمد الملاح" ، وذلك بسبب دفاع الأول عن بعض الكتب الشيعية الموجودة في المعرض الدولي للكتاب.

حيث قام مقدم البرنامج "محمد موسى" مقدم برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم" بمحاولة التهدئة بين الطرفين ولكنها فشلت، حيث قام الداعية الإسلامي بإلقاء كوب الماء في وجه "فراويله" قائلاً له : "انت مجنون جاي من الزريبة متكلمش خالص" .

وعلى الفور قام "فراويله" قائلاً : "انت اللي جاي من زريبة و بتنفذ أجندة " ، واتجه نحو الشيخ وركله بالقدم ليقوم الشيخ بإلقاء الكرسي على فراو يله في مشهد مؤسف أمام جميع المشاهدين.

 

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