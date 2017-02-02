حظك اليوم برج الأسد الجمعة 3/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: تتعزز علاقاتك بزملاء العمل بشكل أكبر فتستطيع التعاون معهم ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب لتحقيق الأهداف المشتركة



عاطفياً: سحرك وجاذبيتك يطغيان اليوم، فالحبيب لا يستطيع أن يرفض لك طلباً أو حاجة لأنك تحتل مكانة كبيرة في قلبه



صحياً: تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر على البحر لممارسة السباحة أطول وقت ممكن

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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