حظك اليوم برج السرطان الجمعة 3/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: أفكار الماضي تحاوطك من كل اتجاه، وتحاول خنق قدراتك الإبداعية بكل الأشكال! حاول أن تبتعد عنها قدر الإمكان، الأمر ليس جيداً



عاطفياً: مزاجك سيّئ اليوم ولا تستطيع تقبل أي نوع من أنواع النقاش حول أي شيء، وشريكك مقدر لهذا الأمر ويحترم رغبتك بالانفراد



صحياً: خذ الاحتياطات اللازمة لئلا تصاب بنزلة برد وتكون مضاعفاتها كبيرة عليك

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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