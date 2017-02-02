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بالفيديو || عصام الحضري يغني "أه لو لعبت يا زهر"

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بالفيديو || عصام الحضري يغني "أه لو لعبت يا زهر" بالفيديو || عصام الحضري يغني "أه لو لعبت يا زهر"

بعد الفوز الصعب والغالي الذي حققه المصري في مباراته أمس الأربعاء الموافق 1/2/2017 ، والذي تأهل بعدها منتخب الفراعنة المصري الى نهائي دوري ابطال كاس الامم الافريقية ، أصبح اللاعب عصام الحضري محور كلام كافة مشجعي المنتخب المصري ، وذلك حيث الأداء الأكثر من رائع الذي قدمه اللاعب خلال المباراة ن وخصوصا في اللحظات الأخيرة من المباراة اثناء لعب ضربات الترجيح والتي فاز فيها المنتخب المصري.

وعقب المباراة مباشرة ، قام اللاعب وليد أنور نجم نادي المقاصة السابق ، ونجم السكة الحديد الحالي بنشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام ، حيث يظهر في الفيديو اللاعب الكبير وحارس المنتخب المصري عصام الحضري وهو يغني أغنية احمد شيبه "أه لو لعبت يا زهر"وهو جالس برفقة اللاعب وليد انور داخل سيارته الخاصة.

وقد لاقى الفيديو اعجاب ملايين المشاهدين في والعالم العربي ، وخصوصا في ظل احتفال الشعب المصري بالفوز المستحق الذي حققه لابعوا المنتخيب ، وفرحة مشجعي مصر بالكابتن عصام الحضري الذي يمتلك نصيبا كبيرا من الفضل بالفوز في المباراة التي تأهل فيها المنتخب غلى نهائي الأمم الافيقية لهذا العام.

 

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رئيس قسم الأخبار

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