5 اطعمة يتناولها الانسان فى وجبة العشاء تمنحك الشبع دون زيادة في الوزن

شيماء مصطفى

يعتقد الكثير من الناس ان عدم تناول وجبة العشاء سوف يؤدى الى خسارة العديد من الكيلوات فى الوزن ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تماما لان الجسم يفرز بعض الهرمونات التى تنشأ من شعور الانسان بالجوع يؤدى الى زيادة الوزن.

فنحن نقدم لكم اليوم خمسة اطعمة من الممكن ان تتناولها فى وجبة العشاء بدون ان تسبب لك اى زيادة فى الوزن وايضا اى تعب او ارق خلال النمو هذة الاطعمة هى السلطة الخضراء والحبوب الكاملة والخضراوات والافاكادو والمكسرات.

السلطة الخضراء

فالسلطة الخضراء تحتوى على العديد من المواد التى تساعد الجسم على الراحة، وهى ايضا تساعد الانسان على الاحساس بالشبع وتساعد على عدم الاحساس بالتعب او الارق اثناء النوم.

الحبوب الكاملة

فالحبوب الكاملة مثل الارز البنى والمكرونة البنى تساعد على احساس الانسان بالشبع وايضا لا تحتوى على نسبة كبيرة من النشويات لذلك تتميز بسعراتها الحرارية المنخفضة.

الخضروات

الخضرات تساعد على الانسان على الاحساس بالشبع، والخضروات ذات اللون الأخضر تساعد الجسم على انقاص الوزن وايضا بها نسبة كبيرة من الالياف والفيتامينات.

الأفوكادو

يحتوى الافوكادو على نسبة من الدهون غير المشبعة التى من دورها ان يحصل الانسان على الشبع وايضا تحتوى على الكثير من المواد الغذائية المفيدة ويفضل ان يتناول الانسان حبة كل يوم.

المكسرات

تحتوى العديد من انواع المكسرات على الدهون غير المشبعة التى تحافظ على ان يكون الانسان حاسس بالشبع لفترة طويلة.