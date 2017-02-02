بالصور:انتقادات واسعة حول بعض الكتب بمعرض الكتاب لما تضمنته من إيحاءات خادشة

شيماء مصطفى

تشهد مصر حالياً فعاليات معرض الكتاب فى دورته الثمانية والاربعون والتي بدأت في يوم السادس والعشرون من يناير الماضي وتستمر حتى العاشر من شهر فبراير الجاري وذلك بارض المعارض بمدينة نصر حيث اختيرت المملكة المغربية لتكون ضيف الشرف بالمعرض لهذا العام والتي شاركت بعروض ثقافية متميزة .كما وصلت التخفيضات والخصومات من دور النشر على المعروضات من الكتب الى ما يقارب التسعون بالمائة

ويبدأ المعرض في استقبال الجماهير بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً ،اما بالنسبة للمعرض المكشوف فتستمر الفعاليات حتى تمام الساعة التاسعة مساءاً ،وقد لاقت الفترة القليلة الماضية اقبالاً جماهيريا كبيراً عريضاً من مختلف محافظات الجمهورية .

وتجدر الاشارة الى ان فعاليات معرض الكتاب قد لاقت ردود افعال واسعة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لما اعتبره البعض نوعاً من الاسفاف حيث انتشرت على صفحات التواصل صوراً من بعض الكتب بالمعرض والتي استنكرها البعض لما بها من إيحاءات وعبارات خادشه ،وفيما يلى نماذج من تلك الصور المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي .