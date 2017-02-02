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بالصور حملة على موقع تويتر لحرمان نساء السعودية من أكل الخيار

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بالصور حملة على موقع تويتر لحرمان نساء السعودية من أكل الخيار بالصور حملة على موقع تويتر لحرمان نساء السعودية من أكل الخيار

قام عدد من النشطاء المتشددين بالمملكة العربية بعمل حملة لمنع أكل النساء للخيار تحت اسم هشتاج «هل_تسمح_لأختك_تأكل خيار» عبر موقع تويتر ولاقت تلك الحملة هجوم كبير من السعودين الذين اكدوا أن مثل تلك الحملات المتطرفة تعكس صورة سيئة عن السعودين خاصة لدى الغرب الذي ينظر الى المسلمين على أنهم متشددين

 

وقد جاءت التعليقات من قبل الشباب السعودي برفض تلك الحملة والرد عليها أيضاً حيث انهالت التعليقات حول عدم تحريم اكل الخيار من قبل المولى عز وجل وايضا عدم تحريمه من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فلما تصدر مثل تلك الحملات المغرضة والتى لا تتفق مع ديننا الحنيف خاصة وأن الاسلام دين اكرم النساء جميعاً

 

جدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التى تخرج مثل تلك الحملات المتشددة للنور فقد قامت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بنشر فتوى قيل أنها من قبل احد مشايخ المسلمين فى أروبا عام 2014 بأنه لا يجوز على النساء لمس عدد من الخضروات نظرا لأنها قد تثيرهن !!

 

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