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سيدة تعاني مرض نفسي تروي مأساتها مع مدرس شهر بها وتسبب في منع دخول ابنها للمدرسة …بالفيديو

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سيدة تعاني مرض نفسي تروي مأساتها مع مدرس شهر بها وتسبب في منع دخول ابنها للمدرسة …بالفيديو سيدة تعاني مرض نفسي تروي مأساتها مع مدرس شهر بها وتسبب في منع دخول ابنها للمدرسة …بالفيديو

هل الانسانية باتت تعاني فقر الاخلاق وانعدمت الرحمة والرأفة بين الناس ،هل باتت معاني الانسانية في الرفق والسماحة والاحساس بألم الغير شيء نادر حين تفتقر معاني الانسانية وتفقد الناس احساسها بالأخرين ،لا عجب ان نرى ضيق العيش وضيق الظروف والعسر في الحياة ،فكل هذا بلا قيمة امام النقص الواضح في احساسنا بالأخرين .

 

مأساة سيدة تعاني مرض نفسي

عرضت الاعلامية ريهام سعيد حلقة مثيرة للجدل من خلال برنامج صبايا الخير الذي يعرض على فضائية النهار ،حيث قامت احد النساء بإرسال استغاثة عاجلة الى الاعلامية ريهام سعيد لتطرح معاناتها امام الناس ،هي امرأة متزوجة لديها طفلين ولكنها تعاني مرض نفسي ،حسب قولها انفصام في الشخصية .

 

روت السيدة معاناتها مع المجتمع حين قام المدرس الذي كان يعطي ابنها درسا خصوصيا في البيت بفضح امرها في مدرسة ابنها وقال انها مجنونة وتقوم بأفعال مشينة ومنافية للأخلاق ،وكان هذا بعد ان قامت الام المسكينة بتقديم شكوى ضده بسبب ضربة ابنها ضربا مبرحا بواسطة “خرطوم انبوبة البوتاجاز” وكان يحبط الطفل ويقول له انه فاشل ،وردا على شكواها ضده ،قام بالتشنيع بها.

ولقد صرحت ريهام سعيد بانها سوف تستدعى قوات الشرطة لخرج من منزل السيدة التي تقوم بالتصوير معها وذلك بسبب التجمهر الكبير الذي كان تحت منزل السيدة في احد احياء محافظة الاسكندرية

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