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الإعلامي رامي رضوان يوجه رسالة إلى “السيسي”بعد زيادة أسعار الزيت والسكر

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الإعلامي رامي رضوان يوجه رسالة إلى “السيسي”بعد زيادة أسعار الزيت والسكر الإعلامي رامي رضوان يوجه رسالة إلى “السيسي”بعد زيادة أسعار الزيت والسكر

يعيش الشعب المصري حالة من الغضب الشديد فى الفترة الأخيرة وذلك بسبب إرتفاع السكر والزيت وإرتفاع أسعار السلع بشكل عام ، ويعود ذلك إلى قرار تعويم الجنيه ، ومنذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة يخرج علينا الإعلام المصري ليطالب الشعب المصري بالصبر ، ولكن خرج بالأمس الإعلامي رامي رضوان ليوجه رسالة قوية إلى الرئيس والحكومة المصرية.

 

خرج الإعلامي رامي رضوان فى برنامجه ” 8 الصبح ” الذي يعرض على قناة ” DMC” علينا ليقوم بتوجيه رسالة قوية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد إرتفاع أسعار السكر والزيت قائلاً :” سيادة الرئيس طبقًا للتوجيه الذي أصدرته بعدم زيادة أسعار السلع الأساسية، أتمنى أن يتم توجيه وزارة بشكل خاصة، والحكومة بشكل عام بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الزيت والسكر”.

 

واستغرب رضوان من تعهد الرئيس السيسي منذ فترة طويلة بعدما إرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنذ ذلك التعهد وأسعار السلع فى إرتفاع مستمر ، وقام بتوجيه رسالة قوية جداً قائلاً :” محدودي الدخل لن يستحملوا الزيادة”.

والجدير بالذكر على أن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر، قرارًا بزيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين من 7 إلى 8 جنيهات، وعبوة الزيت من 10 إلى 12 جنيهًا.

 

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