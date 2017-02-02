أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

وصفة طبيعية لإعادة إنبات فراغات الشعر وإكسابه نمواً ولمعاناً واضحاً

Google+ Print
وصفة طبيعية لإعادة إنبات فراغات الشعر وإكسابه نمواً ولمعاناً واضحاً وصفة طبيعية لإعادة إنبات فراغات الشعر وإكسابه نمواً ولمعاناً واضحاً

دائما ما تواجه السيدات مشاكل الشعر المتعددة من تقصف و جفاف و تلف و تساقط و غاليا لا تستطيع اتخاذ الحل المثل لتلك المشكلات الأمر الذي يزيد من تفاقم تلك المشكلات ،لذلك إليك الآن وصفات ممتازة عديدة لعلاج مشاكل الشعر .
 

خل التفاح لإزالة القشرة

يمكنك استخدام خل التفاح كعلاج لمشكلة القشرة كما أنه يعمل على تنعيم الشعر ، الطريقة أضيفي كوب ماء على ملعقتين خل تفاح و بعد أن تنتهي من غسل شعرك بالشامبو اغسليه بهذا الخليط و اتركيه ليجف.
 

عصير الكرفس لتقوية الشعر : فالكرفس فعالية ممتازة في تقوية الشعر و تغذية بصيلاته وإنبات بصيلات جديدة، وطريقة استخدامه :-
تحضري أوراق من الكرفس و قومي بفرمها و استخلاص عصير منها أو ضربها في خلاط و ضعي العصير المستخلص في زجاجة رش و قومي برش كمية على فروة الشعر ثم افركيه لتسريح شعرك بفرشاة مناسبة .

بياض البيض + موز +عسل
امزجي المكونات بكميات متساوية ثم ضعي الخليط على شعرك لمدة ساعة حتى يجف تماما ،يعطي الشعر النعومة و القوة، ويملأ الفراغات.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع