وصفة طبيعية لإعادة إنبات فراغات الشعر وإكسابه نمواً ولمعاناً واضحاً

دائما ما تواجه السيدات مشاكل الشعر المتعددة من تقصف و جفاف و تلف و تساقط و غاليا لا تستطيع اتخاذ الحل المثل لتلك المشكلات الأمر الذي يزيد من تفاقم تلك المشكلات ،لذلك إليك الآن وصفات ممتازة عديدة لعلاج مشاكل الشعر .
خل التفاح لإزالة القشرة
يمكنك استخدام خل التفاح كعلاج لمشكلة القشرة كما أنه يعمل على تنعيم الشعر ، الطريقة أضيفي كوب ماء على ملعقتين خل تفاح و بعد أن تنتهي من غسل شعرك بالشامبو اغسليه بهذا الخليط و اتركيه ليجف.
عصير الكرفس لتقوية الشعر : فالكرفس فعالية ممتازة في تقوية الشعر و تغذية بصيلاته وإنبات بصيلات جديدة، وطريقة استخدامه :-
تحضري أوراق من الكرفس و قومي بفرمها و استخلاص عصير منها أو ضربها في خلاط و ضعي العصير المستخلص في زجاجة رش و قومي برش كمية على فروة الشعر ثم افركيه لتسريح شعرك بفرشاة مناسبة .
بياض البيض + موز +عسل
امزجي المكونات بكميات متساوية ثم ضعي الخليط على شعرك لمدة ساعة حتى يجف تماما ،يعطي الشعر النعومة و القوة، ويملأ الفراغات.