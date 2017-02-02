أسعار اللحوم و الدواجن والأسماك اليوم الخميس2 فبراير في السوق المصري و أسعار الخضروات و الفاكهة

أسعار اللحوم و الدواجن اليوم، حيث يشهد السوق المصري تذبذب كبير في الأسعار ما بين زيادة و نقصان إلا أن الزيادات المتتالية في الأسعار منذ قرار تعويم الجنيه هي الأكثر، وقد زادت أسعار اللحوم و الدواجن إلي أرقام خيالية أدت إلى عدم إستطاعت المواطن المصري مجابهتها، و إضطر كثيرون إلى تقليل الإستخدام وهناك من لم يعد يستطيع شرائها بعد هذه الزيادات المتتالية.

و يتابع المواطن المصري كل التغيرات التي تحدث في الأسعار، ويبحث المصريون في كل مكان عن من يوفر السلع التي يحتاجها بأسعار أقل، فيبحث المواطن المصري عن أي محل يقوم بتقديم عروض على اللحوم و الدواجن و غيرها من السلع ليشتريها.

ويقوم كل هايبر ماركت بعمل عروض على اللحوم و الدواجن و كثير من المنتجات و يستفيد من تلك العروض الكثيرون إلا أن بعد تلك التخفيضات هناك أيضا كثر لا يستطيعون شراء اللحوم بكل أنواعها.

ولا تزال الأسعار كل يوم في زيادة كبيرة و لم تستقر حتى الآن و تتأثر بزيادة سعر الدولار ووصوله إلى أرقام قياسية في البنوك المصرية والسوق السوداء، مما يؤدي إلى زيادة في الأعلاف و اللقاحات و زيادة أسعار اللحوم المستوردة.

وقد شهد السوق المصري اليوم الإثنين حالة من ٱستقرار في أسعار الدواجن و في أسعار اللحوم، فقد شهد سعر الدواجن في المزرعة و السوق المصري حالة من ثبات الأسعار، و لم تطرأ أي تغيرات في الأسعار.

أسعار اللحوم و الدواجن

و قد أعلنت وزارة التموين عن طرح كميات كبيرة من الدواجن و اللحومبأسعار مخفضة من خلال منافذ الجمعيات الإستهلاكية و من خلال عربات متنقلة، و يصل سعر الفرخة من خلال تلك المبادرة 25جنيه للفرخة و 15 جنيه لكيلو الأوراك ،و ذلك تيسيرا على المواطنين محدودي الدخل .

أولا أسعار اللحوم اليوم

وقد شهدت أسعار اللحوم زيادات كبيرة جدا منذ ثلاث شهور بعد قرار التعويم، فقد وصل كيلو اللحم الكندوز إلى 120جنيه في بعض المناطق، أما عن سعر لحمة الغلابة سعر اللحوم المستوردة، فلم تعد للغلابة فقد وصل سعرها إلى80 جنيه للكيلو، وهذا جدول يوضح كل الأسعار بالتفصيل.

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري اللحم البتلو 110– 160 اللحم الجاموس 110- 135 اللحم الجمل 70 – 95 لحم الكندوز 120-100 لحم البوفتيك 130-120 اللحم البرازيلي 50 – 80 اللحم السوداني 75 اللحم الضأن البلدي 95 – 140 اللحم الضأن المستورد 55- 80 السجق 60– 80 الكبدة البلدي 100– 110 الكبدة المستوردة 30 – 70

أسعار الدواجن

و مازالت أسعار الدواجن في محلات الجزارة في حالة ثبات نسبي للأسعار و قد وصل سعر كيلو الدجاج البلدي إلى 45 جنيه في بعض المناطق، ووصل سعر كيلو البانيه إلى أكثر من 60جنيه في بعض المناطق.

أما الدجاج فقد زاد سعره أيضا بشكل كبير، وأصبحت سعر الفرخة الآن يشكل عبء كبير على كاهل الأسرة المصرية، حيث وصل سعر كيلو اللحم الأبيض إلي30جنيه في بعض المناطق، و في الجدول التالي نستعرض متوسط سعر الدواجن اليوم الإثنين لدى محال الجزارة المختلفة.

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري الفراخ البيضاء 28– 30 الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35 الفراخ البلدي 29 – 45 الارانب 45 – 50 البط 30 – 45 الرومي 30 – 48 السمان 23 – 30 الحمام 45 – 55 كبدة الدجاج 35

وقد أكد عدد كبير من أصحاب محال الدواجن أن هناك حالة من الركود بالأسواق، وأن نسبة الشراء قلت كثيرا بعد زيادة الأسعار، وقد أرجعوا زيادة أسعار الدواجن إلى زيادة أسعار الأعلاف و إغلاق عدد من المزارع.

أسعار بورصة الدواجن

وفي الجدول التالي نستعرض أسعار الدواجن في المزرعة قبل الوصول لمحال الجزارة، و الأسعار محدثة بإستمرار.

وقد زادت أسعار الدواجن من جديد في المزرعة ووصل سعر كيلو اللحم الأبيض24.75 ووصل سعر كرتونة البيض البلدي37 جنيه.

هذا و قد إستقرت أمس أسعار كيلو الدجاج الأبيض و كيلو الدجاج البلدي و كيلو البط و سعر كرتونة البيض الأبيض و الأحمر و البلدي في المزرعة و لم يحدث أي تغيير في السعر عن أسعار يوم أمس.

وقد كان يوم الخميس شهد بعض التغيرات في أسعار الدواجن بالمزرعة حيث زادت بعض الأنواع و ثبت سعر بعض الأنواع، فعلى سبيل المثال زاد سعر كيلو لحم أبيض من 22.50 و 23 إلى 24 و 24.50، بينما زاد سعر البيض البلدي من جديد حيث وصل سعر الكرتونة إلى 36.50 جنيه بالمزرعة

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 24.72 جنيهًا 24.72 جنيهًا كتكوت أبيض فرخ 5.15 جنيهًا 5.15 جنيه لحم ساسو كيلو 23.69 جنيهًا 23.69 جنيهًا كتكوت ساسو فرخ 3 جنيهًا 2.75 جنيهًا لحم بلدي كيلو 23.69 جنيهًا 23.69 جنيهًا كتكوت بلدي فرخ 2 جنيهًا 2 جنيهًا بط مسكوفي كيلو 10.3 جنيهًا 10.3 جنيهًا بط مولارد كيلو 12.36 جنيهًا 13.39 جنيهًا بيض أحمر كرتونة 33.99 جنيهًا 33.99 جنيهًا بيض أبيض كرتونة 33.99 جنيهًا 33.99 جنيهًا بيض بلدي كرتونة 37.08 جنيهًا 37.08 جنيهًا

أسعار الخضراوات

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 18جنيه و حتى 25جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو البوري من 40 جنيه و حتي 55 جنيه، أما سعر كيلو الماكريل من 21جنيه و حتي 29 جنيه، وعن سعر كيلو سمك المكرونة فهو من 25 إلى 33جنيه، و السردين من18إلى 25جنيه للكيلو

قد سجلت الخضراوات أيضا أسعار مرتفعة للغاية في الأونة الأخيرة و نقدم لكم سعر الخضراوات اليوم بالسوق

كيلو طماطم 5 جنيهات للكيلو

كيلو البصل القديم ب7 جنيه بينما الجديد ب 3.5 جنيه

كيلو البطاطس تصل إلى 6جنيه في بعض المناطق

كيلو الكوسة 7 جنيه

كيلو الجزر يصل إلى 5جنيه للكيلو

كيلو الليمون وصل إلى 20جنيه

كيلو الباذنجان 7 جنيه الكيلو

أسعار الفاكهة

كيلو البرتقالمن 3.5 إلى 5جنيه

كيلو اليوسفي البلدي من 5 إلى 6 و العادي 3.5

كيلو الموزمن 7إلى8 جنيه

كيلو التفاح في حدود 20 جنيه

كيلو الجوافةمن7إلى8 جنيه

كيلو الفراولة تصل إلىى 12 جنيه

ماذا يأكل المصريون؟

وفي سؤال بعض بائعي الدجاج أكدوا أنه هناك الكثيرون الآن لم يعدوا يستطيعوا شراء الدجاج و قد إستبدلوه بهيكل الدجاج أي عظم الصدر و الجناح و الرقبة الذي وصل سعر الكيلو منه 8جنيهات ليقوموا بعمل شوربة عليه.

كما أكد عدد من الجزاريين أن الشراء قل للغاية، و أن كثيرون أصبحوا يشتروا العظم ليعملوا شوربة أو الشغت ليعملوا طبيخ، و أن سعر كيلو العضم وصل سعر ربع كيلو لحم، كما أعلن عدد من الجزاريين أنهم كانوا يبيعوا فيما قبل عجلين و أصبحوا يبيعوا نصف عجل فقط، نتيجة للغلاء الشديد.