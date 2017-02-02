أكبر مجموعة كوميكس عن فوز مصر على بوركينا فاسو ، وبركة الحضرى !

شيماء مصطفى

كوميكس المصريين وفرحتهم بفوز مصر على بوركينا فاسو تهز مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك يمتلئ بالتعليقات على المباراة ، و لا شك انه لا صوت يعلو الآن على فوز مصر في مباراة مثيرة على منتخب بوركينا فاسو ، وتأهله مباشرة للعب المباراة النهائية في كأس أمم افريقيا 2017 المقام في الجابون ، فقد عبر المصريون عن فرحتهم في كل مكان وكثفوا تعليقاتهم على مواقع التواصل مباشرة بعد الفوز الصعب ، حيث لعب المنتخب المصري مباراة صعبة جدا أمام المنتخب البوركينى وكاد أن يخرج من البطولة ، لولا تألق الحضرى ، الذي أصبح بطل اللقاء وحديث جميع الصحف ، المجلات والمواقع العربية والأجنبية .

كوميكس فوز مصر على بوركينا فاسو

سوف نعرض لكم هنا أكبر مجموعة كوميكس وتعليقات عن فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو ، بعد مباراة مستحيلة من الجانب الفني والتفوق الكبير ونسبة الاستحواذ التي أظهرها لاعبو منتخب بوركينا فاسو على حساب لاعبو منتخب مصر الذين ظهروا بمستوى ضعيف نسبيا باستثناء بعض الهجمات الفردية وبالطبع مهارة الحارس الرائع عصام الحضرى ، وحتى لا نفسد الفرحة بفوز منتخب مصر ، نترككم مع تعليقات وكوميكس المصريين على المباراة وكيف عبروا بحس الدعابة الفريد المميز لهم ، عن الفوز العصب.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads