أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

النجم العالمى أنطونيو بانديرس ينجو من الموت بأعجوبه بنفس طريقه ممدوح عبد العليم فى الجيم

Google+ Print
النجم العالمى أنطونيو بانديرس ينجو من الموت بأعجوبه بنفس طريقه ممدوح عبد العليم فى الجيم النجم العالمى أنطونيو بانديرس ينجو من الموت بأعجوبه بنفس طريقه ممدوح عبد العليم فى الجيم

النجم الأسبانى المحبوب أنطونيو بانديراس الذي يعشقه الملايين فى أنحاء العالم بأسلوبه فى التمثيل وأدائه الرائع وأفلامه التى يحب أن يشاهدها الجمهور على الفور وقدم لنا سلسله كبيره من الأفلام الأكشن التى قدم فيها اداء رائع مع النجمه العالميه سلمى حايك , وشاهدناه وفوجئنا به جميعا فى برنامج رامز جلال فى شهر رمضان الماضى رامز بيلعب بالنار وكان تقبله للكقلب كوميدى جدا وأحبه الجمهور بشده.

 

أنطونيو بانديراس ينجو من الموت بأعجوبه فى الجيم

انتشرت الأخبار عن نقل الفنان أنطونيو بانديراس الى المشفى وذلك اثناء تواجده بالصاله الرياضيه ” الجيم ” شعر بوعكه صحيه شديده وبنبضات قلبه تتضاعف فاتصل على الفور بالمشفى وتم نقله وادخاله العنايه المشدده وظل تحت الملاحظه الى ان تحسنت حالته الصحيه تماما وخرج من المشفى سالما , يذكر ان تلك الطريقه التى توفى بها النجم المحبوب ممدوح عبد العليم رحمه الله والذي فارق الحياه فى الصاله الرياضيه اثر اصابته بوعكه صحيه مفاجئه توفى على إثرها قبل أن يتم نقله الى المشفى ,

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع