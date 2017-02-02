النجم العالمى أنطونيو بانديرس ينجو من الموت بأعجوبه بنفس طريقه ممدوح عبد العليم فى الجيم

النجم الأسبانى المحبوب أنطونيو بانديراس الذي يعشقه الملايين فى أنحاء العالم بأسلوبه فى التمثيل وأدائه الرائع وأفلامه التى يحب أن يشاهدها الجمهور على الفور وقدم لنا سلسله كبيره من الأفلام الأكشن التى قدم فيها اداء رائع مع النجمه العالميه سلمى حايك , وشاهدناه وفوجئنا به جميعا فى برنامج رامز جلال فى شهر رمضان الماضى رامز بيلعب بالنار وكان تقبله للكقلب كوميدى جدا وأحبه الجمهور بشده.

أنطونيو بانديراس ينجو من الموت بأعجوبه فى الجيم

انتشرت الأخبار عن نقل الفنان أنطونيو بانديراس الى المشفى وذلك اثناء تواجده بالصاله الرياضيه ” الجيم ” شعر بوعكه صحيه شديده وبنبضات قلبه تتضاعف فاتصل على الفور بالمشفى وتم نقله وادخاله العنايه المشدده وظل تحت الملاحظه الى ان تحسنت حالته الصحيه تماما وخرج من المشفى سالما , يذكر ان تلك الطريقه التى توفى بها النجم المحبوب ممدوح عبد العليم رحمه الله والذي فارق الحياه فى الصاله الرياضيه اثر اصابته بوعكه صحيه مفاجئه توفى على إثرها قبل أن يتم نقله الى المشفى ,