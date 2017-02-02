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فوائد قشرة المانجو تعرف عليها

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فوائد قشرة المانجو تعرف عليها فوائد قشرة المانجو تعرف عليها

يعد المانجو من الفاكهة اللذيذة الطعم كما أنه من المعروف أن ثمار المانجو لها فوائد كبيرة بالنسبة للإنسان فهي تحتوي على عديد من العناصر الغذائية كما أن المانجو يحتوي على أملاح معدنية كافية لحاجة جسم الإنسان .
 
ودائما عند تناول الفرد لثمرة المانجو يقوم بتقشيرها و التخلص من القشر دون أن تدرك أن هذه القشور التي تتخلص منها لها أهمية غذائية كبيرة لا تقل أهمية عن فوائد ثمرة المانجو نفسها  وما يلي أهم الفوائد الغذائية الخاصة لقشرة المانجو عند تناولك لها.

صنع مخلل من قشور المانجو :
 
يمكن أن تستخدم قشور المانجو في عمل مخلل مثل مخلل الخيار و بنفس الطريقة التي يصنع بها أي مخلل آخر ،قد يكون الأمر غريبا لكنه حقا استخدام رائع و مفيد.

نكهة مانجو :
 
يمكنك بشر المانجو و استخدامه على السلطات و الأطعمة ليضيف نكهة المانجو ،أو أنك يمكنك تجفيفه و صحنه على أن تستخدم البودر منه على الطعام و الكيك أو يمكنك إضافته إلى بعض أنواع العصير لصنع كوكتيل.

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رئيس قسم الأخبار