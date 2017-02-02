اسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع السلع المدعمة

سمر العشري

قامت وزارة التموين بالامس باصدار اخطار بزيادة اسعار الزيت والسكر وقامت بتوزيعه علي جميع مراكز توزيع السلع التموينية وما هي الا ساعات قليلة حتي قام التجار في السوق الحر برفع الكثير من اسعار السلع وهذا اثار غضب المواطنين .

اسعار السلع التي زادت في السوق الحر :

الدقيق : يتراوح سعر الدقيق من 450 الي 700 جنيه

السكر المعبأ: يتراوح من 7 الي 15 جنيه

شاي ليبتون : يتراوح من 58جنيه الي 55 جنيه ، شاي ليبتون 40جم يتراوح من 2.75 الي 4.5 جنيه

زيت عباد الشمس : يتراوح من 14.50 الي 25 جنيه ، زييت الذرة يتراوح سعره من 17.50 الي 30 جنيه، زيت الذرة كريستال من 20 جنيه الي 30 جنيه

المسلي الصناعي : يتراوح سعره من 15.5 جنيه الي 28 جنيه ، مسلي طبيعي يتراوح سعره من 35 جنيه الي 95 جنيه، مسلي النخلتين يتراوح من 12جنيه الي 22 جنيه .

المكرونة السائبة : يتراوح سعرها من 5 الي 12 جنيه ، المكرونة المعبأة استثماري يتراوح سعرها من 5.5 جنيه الي 16 جنيه ،

بيض ابيض يتراوح سعره من جنيه الي 1.50 جنيه ، بيض الاحمر يتراوح سعره من 30 جنيه الي 40.5 جنيه للكرتونة ، البيض البلدي من 30 جنيه الي 45 جنيه للكرتونة .

شبكةعيونالإخبارية

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