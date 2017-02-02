أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

اسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع السلع المدعمة

Google+ Print
اسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع السلع المدعمة اسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع السلع المدعمة

قامت وزارة بالامس باصدار اخطار بزيادة الزيت والسكر وقامت بتوزيعه علي جميع مراكز توزيع السلع التموينية وما هي الا ساعات قليلة حتي قام التجار في السوق الحر برفع الكثير من اسعار السلع وهذا اثار غضب المواطنين .

اسعار السلع التي زادت في السوق الحر :

  • الدقيق : يتراوح سعر الدقيق من 450 الي 700 جنيه
  • السكر المعبأ: يتراوح من 7 الي 15 جنيه
  • شاي ليبتون : يتراوح من 58جنيه الي 55 جنيه ، شاي ليبتون 40جم يتراوح من 2.75 الي 4.5 جنيه
  • زيت عباد الشمس : يتراوح من 14.50 الي 25 جنيه ، زييت الذرة يتراوح سعره من 17.50 الي 30 جنيه، زيت الذرة كريستال من 20 جنيه الي 30 جنيه
  • المسلي الصناعي : يتراوح سعره من 15.5 جنيه الي 28 جنيه ، مسلي طبيعي يتراوح سعره من 35 جنيه الي 95 جنيه، مسلي النخلتين يتراوح من 12جنيه الي 22 جنيه  .
  • المكرونة السائبة : يتراوح سعرها من 5 الي 12 جنيه ، المكرونة المعبأة استثماري يتراوح سعرها من 5.5 جنيه الي 16 جنيه ،
  • بيض ابيض يتراوح سعره من جنيه الي 1.50 جنيه ، بيض الاحمر يتراوح سعره من 30 جنيه الي 40.5 جنيه للكرتونة ، البيض البلدي من 30 جنيه الي 45 جنيه للكرتونة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين