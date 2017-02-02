أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو

بالفيديو || إحتفال المنتخب المصري عقب فوزهم داخل غرفة الملابس وهذا اللقب الذي حصل عليه الحضري

Google+ Print

قامت الصحيفة الرسمية لكرة القدم الخاصة بالاتحاد الأفريقي مقطعا من الفيديو قصيرا ولكنه رائعا لاحتفالات جميع المصري الحبيب عقب مباراة اليوم بعد فوزهم على فريق بوركينا فاسو وحصولهم على التأهل لنهائي البطولة المنتظرة والحصول علي كأس الأمم لهذا العام 2017 .

وتم نقل الفيديو من داخل غرفة تغيير ملابس المنتخب المصري وقد قام المنتخب المصري بأفضل أداء على الإطلاق ووصل مشواره الناجح وانتصاره فى أربع وعشرون مباراه خاضها المنتخب المصري دون هزيمة منذ عام 2004 والذى كانت الهزيمة فيه على يد المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد وبفضل الله فاز المنتخب المصري اليوم على بوركينا فاسو فى الوقت الاضافى عندما تعادل الفريق المصرى وفريق بوركينا فاسو بهدف واحد لكل منهم .

فلجأ المنتخبان لضربات الترجيح ليتم تحديد الفائز والمتأهل للنهائي وقد تألق كعادته حارث مرمى المنتخب المصري عصام الحضرى فقد قام الحضرى بالتصدى لركلتين الترجيح فصعد المنتخب المصري للنهائي وتأهل للفوز باللقب وأطلق على الحضرى كابتن المنتخب المصري رجل المباراه وسوف ينتظر الفريق المصرى الفائز بين فريق غانا والكاميرون .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟