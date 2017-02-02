بالفيديو || إحتفال المنتخب المصري عقب فوزهم داخل غرفة الملابس وهذا اللقب الذي حصل عليه الحضري

سمر العشري

قامت الصحيفة الرسمية لكرة القدم الخاصة بالاتحاد الأفريقي مقطعا من الفيديو قصيرا ولكنه رائعا لاحتفالات جميع المنتخب المصري الحبيب عقب مباراة اليوم بعد فوزهم على فريق بوركينا فاسو وحصولهم على التأهل لنهائي البطولة المنتظرة والحصول علي كأس الأمم لهذا العام 2017 .

وتم نقل الفيديو من داخل غرفة تغيير ملابس المنتخب المصري وقد قام المنتخب المصري بأفضل أداء على الإطلاق ووصل مشواره الناجح وانتصاره فى أربع وعشرون مباراه خاضها المنتخب المصري دون هزيمة منذ عام 2004 والذى كانت الهزيمة فيه على يد المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد وبفضل الله فاز المنتخب المصري اليوم على بوركينا فاسو فى الوقت الاضافى عندما تعادل الفريق المصرى وفريق بوركينا فاسو بهدف واحد لكل منهم .

فلجأ المنتخبان لضربات الترجيح ليتم تحديد الفائز والمتأهل للنهائي وقد تألق كعادته حارث مرمى المنتخب المصري عصام الحضرى فقد قام الحضرى بالتصدى لركلتين الترجيح فصعد المنتخب المصري للنهائي وتأهل للفوز باللقب وأطلق على الحضرى كابتن المنتخب المصري رجل المباراه وسوف ينتظر الفريق المصرى الفائز بين فريق غانا والكاميرون .

شبكةعيونالإخبارية

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