أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مجتمع و ناس

بالمستندات || رسمياً .. قرار جديد بشأن عدادات الكهرباء

Google+ Print
بالمستندات || رسمياً .. قرار جديد بشأن عدادات الكهرباء بالمستندات || رسمياً .. قرار جديد بشأن عدادات الكهرباء

في اطار خطواتها وقرارتها المتسارعة من أجل توفير مبالغ طائلة من الأموال المهدرة على الدولة، أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس "شريف إسماعيل" ، قراراً رسميًا، حمل رقم 231 لسنة 2017، طالب فيه شركات الكهرباء مياه الشرب والصرف الصحي بمنع سرقة الكهرباء في المناطق المرفقة بالقرار.

وحمل القرار الهام من رئيس المصرية، توجيه لشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بتركيب عدادات كودية مؤقتة، للمناطق الآتية :

  • تركيب عدادات كودية للمنشآت والمباني المُقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
  • تركيب عدادات كودية مؤقتة للمناطق التابعة للمحليات أو على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة الخاصة.

هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار رئيس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل”، الأريعاء الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2017، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار الهام والرسمي فوراً بعد نشره بالجريدة الرسمية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير أموال طائلة مهدرة على الدولة، من جراء سرقة التيار الكهربائي، ومحاولات التحايل على القانون، من خلال سرقة التيار الكهربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب