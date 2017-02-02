بالمستندات || رسمياً .. قرار جديد بشأن عدادات الكهرباء

سمر العشري

في اطار خطواتها وقرارتها المتسارعة من أجل توفير مبالغ طائلة من الأموال المهدرة على الدولة، أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس "شريف إسماعيل" ، قراراً رسميًا، حمل رقم 231 لسنة 2017، طالب فيه شركات الكهرباء مياه الشرب والصرف الصحي بمنع سرقة الكهرباء في المناطق المرفقة بالقرار.

وحمل القرار الهام من رئيس الحكومة المصرية، توجيه لشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بتركيب عدادات كودية مؤقتة، للمناطق الآتية :

تركيب عدادات كودية للمنشآت والمباني المُقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

تركيب عدادات كودية مؤقتة للمناطق التابعة للمحليات أو على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة الخاصة.

هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار رئيس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل”، الأريعاء الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2017، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار الهام والرسمي فوراً بعد نشره بالجريدة الرسمية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير أموال طائلة مهدرة على الدولة، من جراء سرقة التيار الكهربائي، ومحاولات التحايل على القانون، من خلال سرقة التيار الكهربي.

شبكةعيونالإخبارية

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