باسم يوسف يعلق على فوز مصر بنصف نهائي أمم أفريقيا : بركة دعاء الفقراء

سمر العشري

انتهت مباراة منتخب مصر والمنتخب البوركيني ، بتأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2017 ، واستطاع المنتخب المصري أن يفوز بركلات الترجيح ، وعلق بعدها الإعلامي الساخر باسم يوسف على فوز المنتخب المصري عقب تأهله إلى النهائي عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" .

وغرد قائلا "بركة دعاء الفقرا يارب ، حضري يا دولة" ، وقد لقت تلك التغرديده إعجاب كبير لدى كل محبي ومتابعي الإعلامي باسم يوسف ، يذكر أن باسم يقيم حاليا بأمريكا ، وقد غادر مصر بعد وقف برنامجه المشهور "برنامج البرنامج" الذي لقى هجوم كبير بعد مهاجمة باسم القوات المسلحة ورئيس الدولة . يذكر أن منتخب مصر قد تأهل إلى نهائي أمم أفريقيا لعام 2017 بعد فوزه على المنتخب البوركيني ، لينتظر الفائز اليوم من مباراة السنغال والكاميرون .

شبكةعيونالإخبارية

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