أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

باسم يوسف يعلق على فوز مصر بنصف نهائي أمم أفريقيا : بركة دعاء الفقراء

Google+ Print
باسم يوسف يعلق على فوز مصر بنصف نهائي أمم أفريقيا : بركة دعاء الفقراء باسم يوسف يعلق على فوز مصر بنصف نهائي أمم أفريقيا : بركة دعاء الفقراء

انتهت مباراة منتخب والمنتخب البوركيني ، بتأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2017 ، واستطاع المصري أن يفوز بركلات الترجيح ، وعلق بعدها الإعلامي الساخر باسم يوسف على  فوز المنتخب المصري عقب تأهله إلى النهائي عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" .

وغرد قائلا  "بركة دعاء الفقرا يارب ، حضري يا دولة" ، وقد لقت تلك التغرديده إعجاب كبير لدى كل محبي ومتابعي الإعلامي باسم يوسف ، يذكر أن باسم يقيم حاليا بأمريكا ، وقد غادر مصر بعد وقف برنامجه المشهور "برنامج البرنامج" الذي لقى هجوم كبير بعد مهاجمة باسم القوات المسلحة ورئيس الدولة .

يذكر أن منتخب مصر قد تأهل إلى نهائي أمم أفريقيا لعام 2017  بعد  فوزه على المنتخب البوركيني ، لينتظر الفائز اليوم من مباراة السنغال والكاميرون .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc