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سعر الدولار اليوم الخميس 2017/2/2

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سعر الدولار اليوم الخميس 2017/2/2 سعر الدولار اليوم الخميس 2017/2/2

سمر العشري

 وصلت العملة الأمريكية في بنك الأهلي المتحد أمس  إلى 18.85 جنيه للشراء مقابل الجنيه ، وقد بدأت تعاملات تداول أسعار العملات اليوم الخميس 2/2/2017 استقرار ، حيث تعيش العملات مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء حالة من عدم الاستقرار، فقد جاء قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، بمثابة الصاعقة ليؤثر بشدة على الافتصاد المصري الذي انهار وانهارت معه معظم الصناعات مع ارتفاع أسعار الدولار، وأكد خبراء في الاقتصاد أن كل ما يتداول عن هبوط أسعار الدولار هو أمر مؤقت بسبب تقفيل حسابات الشركات .

سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك :

البنك   شراء   بيع
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٨٫٨٨ جم

١٨٫٩٩ جم

 ,
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

١٨٫٨٦ جم

١٩٫٠٣ جم

 
BARAKA.jpg

بنك البركة

١٨٫٨٤ جم

١٨٫٩٦ جم

 
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٨٫٨٠٥ جم

١٨٫٩٥ جم

 
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

١٨٫٨ جم

١٨٫٩ جم

 
HSBC.jpg

بنك HSBC

١٨٫٨ جم

١٩٫٠٥ جم

 
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

١٨٫٨ جم

١٨٫٩٥ جم

 
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

١٨٫٧٨ جم

١٨٫٨٦ جم

 
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

١٨٫٧٨ جم

١٨٫٩ جم

 
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

١٨٫٧٥ جم

١٨٫٨٥ جم

 
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٨٫٧٥ جم

١٨٫٩ جم

 
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

١٨٫٧٥ جم

١٨٫٨٥ جم

 
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٨٫٧٥ جم

١٨٫٨٥ جم

 
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

١٨٫٧٥ جم

١٨٫٨٥ جم

 
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

١٨٫٧٠١ جم

١٨٫٨٠١ جم

 
FAISAL.jpg

بنك فيصل

١٨٫٧ جم

١٨٫٧٥ جم

 
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

١٨٫٧ جم

١٨٫٨ جم

 
BM.jpg

بنك مصر

١٨٫٧ جم

١٨٫٧٥ جم

 
BDC.jpg

بنك القاهرة

١٨٫٧ جم

١٨٫٧٥ جم

 
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

١٨٫٧ جم

١٨٫٨ جم

 
AUDI.jpg

بنك عودة

١٨٫٧ جم

١٨٫٨٥ جم

 
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

١٨٫٧ جم

١٨٫٨٥ جم

 
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

١٨٫٧ جم

١٨٫٧٥ جم

 

اليوم الخميس في السوق السوداء :

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تمر بها للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

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رئيس قسم الأخبار

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