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كتاب أمل وعتاب للشاعره هانم داود

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كتاب أمل وعتاب للشاعره هانم داود كتاب أمل وعتاب للشاعره هانم داود

 


كتاب أمل وعتاب
للشاعره هانم داود
تتألق فى  أجواء سحر الكلمات و الاشعار الرومانسيه
 ترى فيه سحر الكون من كل زوايا الحياه
شعر لا يغادر الحكمه مهما تئن الشجون
.يسطع الأمل لسكنات العلا فى بهاء
كتاب أمل وعتاب نبع الرومانسيه بلا حدود
توهج العواطف فى أجمل اشراق
تعيش عالم العشاق ونار الأشواق 
.كل أحلامك وخيالك وأمالك
حب وهوى وغرام فرح ودموع وأمل
ترى فيه نفسك المشرقه وروحك العطشانه
 لعالم أركانه مزوقه بورود الحب ومفاتن الدنيا
ويأخذك لضمير لايغفو مساء ولا صباح
ودقات قلبك وغرام عنيك وحواسك شهود
حين تنساب أحاسيسك كسلاسل ذهبيه
بين صخور التقاليد القاسيه
والتشويق فى أروع موسيقاه
وتشعر بالجمال الاثاره والخيال
وتلمع كلمعان الماس.
يكون لك مع كتاب أمل وعتاب 
سحر وجاذبيه خاصه
فى حب واخلاص وشوق
ومتعه الخيال وواقعيه
كتاب أمل وعتاب
للشاعره هانم داود
5 فبراير
الاحد الساعه 4
 بجناح أطلس فى معرض القاهره الدولى للكتاب
معرض القاهره الدولى للكتاب2017
5    فبراير
الأحد الساعه 4
 بجناح أطلس.باب 10_وباب11

معرض القاهره الدولى للكتاب 2017

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