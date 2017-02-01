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الصحفية شهيرة النجار تكشف حقيقة زواج الفنان الكبير (عمرو دياب) سرا من فنانة مشهورة

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الصحفية شهيرة النجار تكشف حقيقة زواج الفنان الكبير (عمرو دياب) سرا من فنانة مشهورة الصحفية شهيرة النجار تكشف حقيقة زواج الفنان الكبير (عمرو دياب) سرا من فنانة مشهورة

أصبح الفنان والمطرب الكبير () في الأيام القليلة الماضية حديث الشارع المصري كله، وذلك بعد التصريحات المسيئة له التي أدلت بها الفنانة والمطربة عبد الوهاب خلال حضورها حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش، حيث يقف الكثير بجوار هذا الفنان الملقب بالهضبة، والذي ترفع عن الرد على الفنانة شيرين رغم الضغط الشديد الذي تعرض له من قبل جماهيره للرد عليها.

 

حقيقة زواج عمر دياب السري

 

هذا وفي مفاجأة من العيار الثقيل وغير متوقعة بالمرة، كشفت أكبر صحفية مجتمع في في الوقت الراهن الكاتبة (شهيرة النجار) معلومة صادمة عن الهضبة وغير متوقعة، ولم يتم حتى الآن التحقق من مدى صحتها أو يقوم الهضبة بالرد عليها، حيث كشفن هذه الصحفية من خلال حسابها الرسمي على الفيسب بوك زواج الهضبة سرا من الفنانة الشابة والمشهورة (دينا الشربيني).

حيث قالت (انفراد عمره 8 أيام زواج عمرو دياب من ممثله درجة ثانية خارجة من السجن من عام ونصف، المفاجأة دينا الشربيني مراية الحب عامية يا ولاد زغروتة حلوة)، كما اختتمت الصحفية شهيرة النجار كلامها بقولها (لسه في باقي بس هيظهر في آوانه).

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