سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2017

تعاني الأسواق المصرية حالة من عدم الإستقرار بالأسعار الخاصة عن الأسمنت والحديد خلال هذه الفترة نتيجة عدم إستقرار أسعار الدولار الأمريكي بعد تعويم الجنية المصري والأمر الذي يعمل على تهديد أسواق العقارات بمحافظات جمهورية مصر العربية .
كما صرحت المصادر على إرتفاع مواد البناء خلال الفترة المقبلة من هذا العام 2017 حيث أنها سوف ترتفع إرتفاع غير متوقع بالرغم من كل الصعاب الإقتصادية التي تشهدها البلاد بالإضافة إلى إرتفاع العديد من السلع الإستهلاكية نتيجة عدم الثبات والإستقرار بسعر صرف الدولار الإمريكي أمام الجنية المصري .
سعر الحديد اليوم الأربعاء :
|إسم الشركة
|إسم المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|عز
|9800 جنية
|9820 جنية
|الدخيلة
|9800 جنية
|9800 جنية
|حديد المصريين
|المصريين
|9700 جنية
|9700 جنية
|حديد بشاي
|بشاي
|9700 جنية
|9700 جنية
|الوطنية للصلب
|العتال
|9700 جنية
|9700 جنية
|حديد عطيه
|عطيه
|9700 جنية
|9700 جنية
|حديد المراكبي
|المراكبي
|9550 جنية
|9550 جنية
|حديد الكومي
|الكومي
|9700 جنية
|9700 جنية
|حديد المعادي
|المعادي
|9500 جنية
|9500 جنية
|حديد بيانكو
|بيانكو
|9500 جنية
|9500 جنية
|حديد العشري
|العشري
|9500 جنية
|9500 جنية
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|9500 جنية
|9500 جنية
|حديد الجارحي
|الجارحي
|9500 جنية
|9500 جنية
|حديد الوطنية
|الوطنية
|9500 جنية
|9500 جنية
|حديد اركو
|اركو
|9550 جنية
|9550 جنية
|حديد قوطة
|قوطة
|9550 جنية
|9550 جنية
|حديد سرحان
|سرحان
|9500 جنية
|9500 جنية
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|9500 جنية
|9500 جنية
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|9550 جنية
|
9550 جنية
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
|الشركة
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|710 جنية
|715 جنية
|النصر
|685 جنية
|690 جنية
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|790 جنية
|790 جنية
|الفهد
|700 جنية
|700 جنية
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|700 جنية
|700 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|710 جنية
|710 جنية
|حورس
|690 جنية
|695 جنية
|أسمنت النهضة
|النهضة
|780 جنية
|785 جنية
|الصخرة
|690 جنية
|690 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|710 جنية
|710 جنية
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|710 جنية
|710 جنية
|الممتاز
|710 جنية
|740 جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|690 جنية
|690 جنية
|أسمنت العريش
|العسكري
|700 جنية
|700 جنية
|أسمنت سيناء
|سيناء
|700 جنية
|700 جنية
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|735 جنية
|740 جنية
|السويس للأسمنت
|السويس
|720 جنية
|725 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|720 جنية
|725 جنية
|تكنو
|675 جنية
|680 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|720 جنية
|725 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|695 جنية
|700 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|755 جنية
|755 جنية
|السويدي
|السويدي
|710 جنية
|710 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|710 جنية
|710 جنية
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|775 جنية
|785 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|690 جنية
|690 جنية
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|780 جنية
|785 جنية
|أسمنت العامرية
|العامريه عاده
|770 جنية
|775 جنية
|البرج
|780 جنية
|780 جنية
|الساحل
|850 جنية
|850 جنية
إعلان - Ads إعلان - Ads