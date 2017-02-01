سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2017

سمر العشري

تعاني الأسواق المصرية حالة من عدم الإستقرار بالأسعار الخاصة عن الأسمنت والحديد خلال هذه الفترة نتيجة عدم إستقرار أسعار الدولار الأمريكي بعد تعويم الجنية المصري والأمر الذي يعمل على تهديد أسواق العقارات بمحافظات جمهورية مصر العربية .

شبكةعيونالإخبارية

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