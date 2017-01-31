حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 1/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: الجوّ فارغ من الطاقة كليًّا، وبالتالي لا تستغرب إلغاء او تأجيلاً لموعد مهمّ أو ربّما فشلاً في التوصل إلى إيجاد الحلول، لذلك فإنّني أدعوك الى التّمهل



عاطفياً: تحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك، وتلجأ إلى أحد الأصدقاء طلباً للمساعدة والنصح



صحياً: العلاقة بين شعور الراحة والاسترخاء وبين تصرفاتك في الحياة باتت واضحة، فالاثنان يؤثر أحدهما في الآخر

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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