بالفيديو || مصري يهدم "عمارة" بالكويت في 10 دقائق

سمر العشري

المصري معروف بجبروته ، جملة شهيرة منذ زمن طويل وذلك بسبب ما يفعله المواطن المصري من عجائب وغرائب وأشياء خارقة ، ولكن ما حدث فى دولة الكويت الشقيقة من مواطن مصري هو شيء لا يتخيله عقل حيث قام بهدم عمارة فى دقايق معدودة والناس تمر فى الشوارع عادي جداً.

حيث ابتكر مواطن مصري يعمل فى دولة الكويت الشقيقة ، طريقة جديدة لهدم أحد المباني القديمة المجاورة لمكتب وزير البلدية في منطقة العاصمة بالكويت، وذلك خلال 10 دقائق فقط، عن طريق دق الأعمدة الأرضية باستخدام جرافة، ولكنه لم يقوم بإتخاذ الأجراءات اللازمة لحماية المارة ما أصاب المارة بالهلع، وحاولوا الإمساك به لكنه نجح فى الهروب.

الواقعة حدثت على بعد حوالى 200 متر من برج يتخذ فيه وزير البلدية “محمد الجبري” مكتباً له، وقال شهود عيان لصحيفة الرأي الكويتية: أثناء تواجدنا قرب البناية المكوّنة من 3 أدوار ومحيطها عبارة عن صفيح، فوجئنا بسائق جرافة مصري يدق أعمدة المبنى بجرافته دون أي مبالاة تذكر، فطالبناه باتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة المارة، إلا أنه ترك جرافته و انحاش لتهوى العمارة على الطريق”.

ومن المتوقع أن يتم تحقيق فى هذا الأمر وأكد مصدر مسؤال فى بلدية الكويت على أنه ستم إلقاء القبض عليه من أجل التحقيق فى هذه الكارثة الكبري.

شبكةعيونالإخبارية

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