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فوائد إضافة الخل الأبيض إلى مياه غسل الملابس

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فوائد إضافة الخل الأبيض إلى مياه غسل الملابس فوائد إضافة الخل الأبيض إلى مياه غسل الملابس

يعتبر غسيل الملابس من اكثر الاعمال المنزلية صعوبة بالنسبة لربات البيوت حيث يبتكرن العديد من الطرق الغير تقليدية للحصول على ملابس نظيفة والوان زاهية ، وسنتعرف من خلال ما يلى على واحدة من  تلك الطرق العالمية وهى اضافة الخل الابيض الى مياه غسل الملابس .

 

وعلى حد ما اشار به موقع “هيلثى هاوس”  حيث وضح الفوائد المذهلة لإضافة  مقدار نصف كوب من الخل الابيض الى الغسالة حيث سيعمل ذلك على تنظيف الملابس جيداً ، وازالة البقع العنيدة مثل بقع العرق والدهون بالإضافة ايضاً الى نتائجها فى الحصول على ملابس زاهية الالوان ومشرقة .

كما يعمل اضافة الخل الابيض الى مياه الغسيل عدم تهيج الجلد الذى قد ينجم من المساحيق الكيميائية اثناء الغسيل والتى تعتبر من اكثر المشاكل التى تواجه ربات البيوت  ،كما يجدر بالذكر ان الخل بصفة عامة يستخدم  فى تثبيت الوان الملابس  وذلك عن طريق نقع الملابس الجديدة فى الماء الدفىء والخل ،وفيما يلى يوضح استخدام الخل فى تنظيف الملابس .

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