تعرف على وصية رسول الله للوقاية من مرض تليّف الكبد

شيماء مصطفى

مرض تليّف الكبد هو مرض خطير ومنتشر بطريقة لا تصور لذلك اليوم نكشف لكم وصية النبى صلى الله عليه وسلم للوقاية من هذا المرض الخطير، قال النبى صلى الله عليه وسلم :” إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصاً ، ولا يعب عباً ، فإنه من الكباد” ، والكباد هو جمع الكبد .

تلك هى الوصية الأولى للرسول فى الوقاية من تلف الكبدة لأن العلم اكتشف أن مص الماء له دور مهم جداً فى الوقاية من مرض تليف الكبد ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ، ولكن اشربوا مثنى وثلاث ، وسموا إذا أنتم شربتم ، واحمدوا إذا أنتم فرغتم”.

وأكد العلم الحديث إلى أن الكبد هى المسئولة على عطش الإنسان لذلك عندما يتم شرب الماء مرة واحدة يتساقط بطريقة سريعة على الكبد فيصاب الإنسان بمرض تليف الكبد .

ولكن إذا اتبعنا سنة الرسول صلى الله عليه وقمنا بمص الماء وشرب الماء على ثلاث مرات فإن ذلك يعتبر وقابة من مرض تليف الكبد ، لأن شرب الماء على مراحل يعطى إنذار الكبد وإشعاره أن الماء قادم فيستعد بإبتلاله وليونه فلا يسبب للكبد التآكل.

شبكةعيونالإخبارية

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