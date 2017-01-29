حظك اليوم برج الدلو الإثنين 30/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تعطي جهودك نتائج جيدة على الرغم من الضغوط التي أخّرتك في الآونة الأخيرة



عاطفياً: بإمكانك تسوية المشكلات وإيجاد الحلول للنزاعات التي تطورت أخيراً مع الشريك



صحيا:ً تمنح نفسك بضعة أيام راحة للتخلص من أعباء الحياة العملية والاستمتاع بأجواء تفتقدها منذ مدة طويلة

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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