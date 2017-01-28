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حظك اليوم برج السرطان الأحد 29/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 29/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الأحد 29/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرع، فحاول معالجة الوضع سريعاً حتى لا تتفاقم الأمور

عاطفياً: غيرة الشريك مبرّرة ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاه الإطراء، الذي تتلقاه يومياً

صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك

 

ابراج مكتوب

 

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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رئيس قسم الأخبار

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