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زوج: عانيت مع زوجتى بسبب مرضها وبعد الطلاق أسقطت المحكمة حضانتها

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زوج: عانيت مع زوجتى بسبب مرضها وبعد الطلاق أسقطت المحكمة حضانتها زوج: عانيت مع زوجتى بسبب مرضها وبعد الطلاق أسقطت المحكمة حضانتها

> كتبت أسماء شلبى

الخلافات الزوجية عندما تنشب بين الزوجين يكون الحل الأمثل بعد سلك كل مساعى الصلح هو الطلاق وهذا ما فعله الزوج"محمد عبد الله" مصرى الجنسية ومقيم بدولة الكويت بعد أن استحالت الحياة الزوجية بينه وبين زوجته بسبب حالتها المرضية والنفسية-على حد قوله- .

قص الزوج محمد حكاية قائلا: لم يدم الزواج بينى وزوجتى كثيرا بعد انجابى الطفلة الأولى جنى فطلقتها وكانت الطلقة الأولى وبعد إنجابى التؤأم طلقتها للمرة الثانية ولكن فى كل مرة كانت تقول لى والدتى أن أتحمل من أجل أولادى وأقدر حالة زوجتى وهو ما فعلته ولكن فى النهاية أنا وأولادى من جنيا نتيجة صبرى فهم حالتهم ساءت وأنا حرمت منهم بعد أن انفصلنا بشكل نهائى لـ3 مرة.

وأكمل الزوج:أجرينا تسوية وقمت بإعطائها جميع حقوقها المادية فعاقبتنى بأن عاملتنى كالغريب وجعلتنى أراهم بحكم محكمة "حولى" بالكويت وبساعة محددة فإن تأخرت عنها ذهبت لقسم الشرطة تطلب النجدة لكى تكيد بى.

وتابع محمد: فى أخر خلاف بيننا حرمتنى من أولادى لمدة 3 شهور فكنت أذهب بالساعات أجلس أمام المنزل أنتظر لعلى أراهم دون فائدة، وتابع: بعد أن ساءت حالتها وقضت فترة فى إحدى المستشفيات بالكويت بسبب حالتها الصحية والنفسية لم يكن يوجد حل إلا قيامى بأخذ حكم بحضانة أولادى من المحكمة  بالكويت حمل رقم 2565 لسنة 2013 ومن وقتها وهم معى ولكنى لم أحرمها يوما منهم .

 

 

 

 

 

 


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