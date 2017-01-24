شركة مياه الشرب بسوهاج تنظم ندوة للتوعية بترشيد الاستهلاك

سوهاج محمود مقبول

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ندوة للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، الاثنين، والتى حضرها قساوسة ورواد كنيسة العذراء مريم بأولاد يحيى بمركز دار السلام، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الندوة تناولت جودة مياه الشرب والتى يتم مراقبتها عن طريق 11 معملا لخدمة 11 مركزا على مستوى المحافظة بواقع معمل لكل مركز بالإضافة إلى المعمل المركزى لمياه الشرب، كما أنه تم مناقشة مخاطر الأيسونات والطلمبات الحبشية وكذلك كيفية قيام شركات الفلاتر بالترويج لفلاتر المياه المنزلية ومحاولة إثبات أن مياه الحنفية غير صالحة للشرب من خلال إجراء تجارب تعرف باسم التخثر الكهروكيميائى مما يؤدى إلى ظهور المياه غير نقية وإعادة تكرار التجربة على المياه التى تمر من خلال الفلتر بعد نزع الأملاح منها فتظهر المياه نقية مما يمثل خداع للمواطنين، على الرغم من أن مياه الحنفية آمنة تماماً فى حالة مرورها من مصدر المياه إلى الشبكة ثم إلى المواطن دون المرور على خزانات لا يتم تطهيرها بصفة دورية.

وفى نهاية الندوة تم مطالبة القساوسة والكهنة بضرورة توعية رواد الدير خلال العظات التى تعقد بالدير لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.