أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 9 وإصابة 17 فى انفجارات بمدينتين عراقيتين

Google+ Print
مقتل 9 وإصابة 17 فى انفجارات بمدينتين عراقيتين مقتل 9 وإصابة 17 فى انفجارات بمدينتين عراقيتين

قتل 9 أشخاص وأصيب 17 آخرين فى تفجيرات بمدينتى البصرة، وبعقوبة وفى منطقة كوت الحجاج وسط البصرة قتل شخصان وأصيب ستة آخرين فى حصيلة أولية لانفجار عبوتين ناسفتين قرب مقهى بالمنطقة.

وقال مصدر أمنى عراقى إن "العبوتين انفجرتا بشكل متتابع مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين وإلحاق أضرار مادية فى المقهى".

وفى مدينة بعقوبة، قتل سبعة مدنيين وأصيب ١١ آخرين بجراح إثر تفجير عبوة ناسفة استهدف مصلين أثناء خروجهم من جامع فى قضاء المقدادية شمالى شرق بعقوبة، عقب صلاة القيام ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الانفجار.

وتشهد العراق حالة اضطراب أمنى منذ عدة أشهر يتخللها وقوع تفجيرات تستهدف مدنيين عناصر بالجيش والشرطة بين الحين والآخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365