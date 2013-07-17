مقتل 9 وإصابة 17 فى انفجارات بمدينتين عراقيتين

قتل 9 أشخاص وأصيب 17 آخرين فى تفجيرات بمدينتى البصرة، وبعقوبة وفى منطقة كوت الحجاج وسط البصرة قتل شخصان وأصيب ستة آخرين فى حصيلة أولية لانفجار عبوتين ناسفتين قرب مقهى بالمنطقة.

وقال مصدر أمنى عراقى إن "العبوتين انفجرتا بشكل متتابع مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين وإلحاق أضرار مادية فى المقهى".

وفى مدينة بعقوبة، قتل سبعة مدنيين وأصيب ١١ آخرين بجراح إثر تفجير عبوة ناسفة استهدف مصلين أثناء خروجهم من جامع فى قضاء المقدادية شمالى شرق بعقوبة، عقب صلاة القيام ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الانفجار.

وتشهد العراق حالة اضطراب أمنى منذ عدة أشهر يتخللها وقوع تفجيرات تستهدف مدنيين عناصر بالجيش والشرطة بين الحين والآخر.