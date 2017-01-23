اتجاه لتأجيل مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا

نورهان فايد

تسببت الأمطار الكثيفة بمدينة ليبرفيل العاصمة الجابونية لإتجاه الاتحاد الأفريقي لتأجيل مباراة تونس أمام زيمبابوي في ختام دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

أوضحت الصحافة الجزائرية أن المركز الإعلامي للإتحاد الأفريقي إنه في حالة تأجيل مباراة تونس بشكل رسمي سيتم تأجيل مباراة الجزائر والسنغال أيضاً بسبب تكافؤ الفرص.

من المقرر أن يتم اتخاذ قرار رسمي خلال الربع ساعة القادمة للمباراتين المقرر إنطلاقهم في التاسعة مساءً وكان المنتخب السنغالي قد ضمن التأهل متصدراً بينما تتنافس الفرق الثلاث الأخرى على البطاقة الثانية.

شبكةعيونالإخبارية

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