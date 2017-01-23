رمضان صبحي ماحدث نرفزة ملعب".. ويوجه رسالة إلي الجماهير

نورهان فايد

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أن ماحدث من رمضان صبحي لاعب وسط المنتخب فور خروجه في المباراة السابقة أمام أوغندا هو نرفزة ملعب وليس أكثر.

وتابع المدير الفني للمنتخب خلال المؤتمر أن اللاعب متواجد في صفوف المنتخب دون ازمات كما ردد البعض عن ترحيله مؤكدا أن تم قبول إعتذار "صبحي" ، دون تكرار مافعله مرة أخري.

وقال "كوبر" أن الشعب المصري يريد إشراك جميع اللاعبين ، قائلا "لو حاولنا ترضية 90 مليون مصرى سيكون من الصعوبة الوصول الى 11 لاعبا لنلعب بهم".

وشدد المدير الفني أنه يتفهم موقف الجماهير المصريه ، وحرصها علي متابعة المنتخب يؤدي بشكل جيد ولكن الننى يؤدى بشكل طيب مؤكدا أنه يتمنى ان يأخذ محمود عبد المنعم "كهربا" وغيره من اللاعبين وقت أطول ولكنها في النهاية كرة القدم ونحن نختار الأفضل والأنسب لكل مباراة.

وكان المنتخب الوطني حقق أول أمس الفوز علي أوغندا بهدف ، ورفع رصيده إلي أربع نقاط ، ويحتاج للتعادل في المباراة المقبلة أمام غانا لضمان التأهل لدور الـ8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads