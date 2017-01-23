السنغال ضمنت الصدارة وصراع عربي مع زيمبابوي على البطاقة الثانية

نورهان فايد

في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة تبدأ الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بين السنغال والجزائر، تونس وزيمبابوي.

وضمن منتخب السنغال التأهل كمتصدر ترتيب المجموعة بغض النظر عن نتيجة مواجهتي اليوم، وسيواجه نظيره الكاميروني في ربع نهائي البطولة.

بينما تملك المنتخبات الثلاثة فرصا متفاوتة لخطف البطاقة الثانية ومرافقة السنغال في دور الـ8 ومواجهة بوركينا فاسو.

فرص تونس:

يملك منتخب نسور قرطاج أكبر الفرص في التأهل مع السنغال وذلك في واحدة من الحالات التالية..

1- فوز تونس على زيمبابوي بغض النظر عن نتيجة السنغال والجزائر.

2- تعادل تونس يمنحه التأهل مهما كانت نتيجة المباراة الأخرى أيضل.

فرصة الجزائر:

يواجه محاربو الصحراء منتخب السنغال أقوى منتخبات المجموعة، ولكن من حسن حظ رياض محرز ورفاقه أن أسود التيرانجا ضمنوا التأهل إلى ربع النهائي، وسيتم منح راحة لعدد كبير من الأساسيين في الفريق، وهو ما يمنح نقطة تفوق للفريق الجزائري الذي يبحث عن الفوز فقط مع انتظار فوز زيمبابوي على تونس بنفس فارق الأهداف، بمعنى فوز الجزائر 1-0 وفوز زيمبابوي 1-0 أو 2-1 وهكذا.

فرص زيمبابوي:

يعتبر الكثيرون فريق زيمبابوي هو الأضعف في المجموعة، ولكنه يملك فرصتين للتأهل..

1- تحقيق الفوز على تونس بفارق أكبر من فوز الجزائر على السنغال، أي تفوز زيمبابوي 3-0 وفوز الجزائر 1-0 على سبيل المثال.

2- فوز زيمبابوي على تونس مع هزيمة أو تعادل الجزائر مع السنغال.

استخدام القرعة:

حالة وحيدة ربما يتم فيها اللجوء لعمل قرعة وستكون بين منتخبي الجزائر وزيمبابوي في حالة فوز زيمبابوي على تونس بفارق هدف زائد عن فوز الجزائر على السنغال، على سبيل المثال تفوز زيمبابوي 2-0 والجزائر 1-0 على السنغال، أو 3-1 و2-1 وهكذا.

ترتيب المنتخبات قبل مباريات الليلة:

السنغال 6 نقاط له 4 أهداف ولم تتلقَ شباكه أي هدف "+4"

تونس 3 نقاط له هدفين وعليه ثلاثة أهداف "-1"

الجزائر نقطة واحدة له 3 أهداف وعليه 4 أهداف "-1"

زيمبابوي نقطة واحدة له هدفين وعليه 4 أهداف "-2"

شبكةعيونالإخبارية

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